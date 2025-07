Novo sezono SSG bodo uvedle Mlakarjeve Pegule

Gledališče je zrcalo časa in nemirna sedanjost je vodilna tema, ki bo z vabilom k razmisleku zaznamovala program abonmajske sezone 2025/26 Slovenskega stalnega gledališča. Direktor in umetniški vodja Danijel Malalan zaključuje svoj mandat z geslom (Ne)mirne duše, ki poudarja smisel obstoja med izzivi bivanja v kompleksnem svetu, »z brezmejnim upanjem v dobro, v človečnost, novi humanizem, v solidarno, vključujočo družbo«.

Novo sezono bodo v Gorici odprli 21. oktobra s predstavo Pegule Iztoka Mlakarja v režiji Vita Tauferja in produkciji Avditorija Portorož. Sledi Kavarna Carla Goldonija, ki bo na sporedu 10. novembra v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča. 26. januarja se bo na oder Kulturnega doma vrnila drama Na drugi strani Ariela Dorfmana, tragikomična pripoved o vojni, mejah in lažeh, ki ločujejo ljudi. Režirala jo je Marcela Serli, v koprodukciji Slovenskega stalnega gledališča in gledališča La Contrada. 23. februarja bo sledila Balada o trobenti in oblaku Cirila Kosmača, nastala v sodelovanju z Mini teatrom Ljubljana in AGRFT. 24. aprila bo uprizorjena zgodovinska drama Veronika Deseniška Otona Župančiča v režiji Maruše Kink. Sezono bo 18. maja sklenila poetična predstava Vlak št. 123 v prihodnost, poklon Srečku Kosovelu ob 100-letnici njegove smrti (produkcija v sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana).

Predstava o Michelstaedterju

Goriški program bosta obogatila dva dogodka v izvedbi sodelujočih goriških gledališč. Kulturni center Lojze Bratuž bo 6. februarja vključil v program lastno koprodukcijo s SNG Nova Gorica Bes morja. Lirični muzikal z režijo Jasmin Kovic pripoveduje o zadnjih letih kratkega in burnega življenja Carla Michelstaedterja, goriškega filozofa, pesnika in karikaturista, predvsem o trenutku, ko je v Firencah spoznal očarljivo rusko anarhistko Nadio Baraden. Kulturni dom pa bo razkril svojo izbiro na novinarski konferenci z uradno predstavitvijo programa SSG za Gorico.

Vse letošnje uprizoritve SSG bodo tvorile tudi program abonmaja za Gorico, ki bo zaživel na odrih Kulturnega doma in Kulturnega centra Lojze Bratuž. Kdor bo abonma podpisal do 31. julija, si bo zagotovil popust. Tudi v naslednji sezoni bodo abonentom ponudili možnost, da se v gledališče peljejo z avtobusom. Abonmaji SSG za Gorico so na voljo pri blagajni Kulturnega doma (od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure, tel. 0481-33288).