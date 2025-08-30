Novo življenje za zapuščeno cerkvico v Parku Basaglia

Danes zapuščena in pozabljena, jutri kraj srečevanja in kulture. Cerkvici Jezusovih ran v Gorici bo novo življenje vdahnil projekt Piccolo cielo - Estensioni culturali, ki so ga včeraj popoldne predstavili v Parku Basaglia, kjer se ta nahaja. Cerkvica iz tridesetih let prejšnjega stoletja je last zdravstvenega podjetja Asugi, ki ga je zaupalo v upravljanje združenju Fierascena za obdobje osmih let. Čeprav ni bila nikoli posvečena, so jo za obrede uporabljali do leta 2020, danes pa je neizkoriščena.

Začetek del do konca oktobra

Po zaslugi projekta bodo v njeno obnovo in oživitev vložili 632.000 evrov, ki so jih pridobili iz deželnih razpisov. Dela bodo stekla pred koncem oktobra, javnosti pa želijo obnovljene prostore odpreti še pred koncem leta 2025, v katerem je Gorica skupaj z Novo Gorico Evropska prestolnica kulture.

Piccolo cielo (Malo nebo) bo večnamenski prostor. V njem bodo lahko potekale družbene in kulturne dejavnosti. Opremljen bo s tehnologijo, ki bo omogočala prirejanje projekcij, gledaliških predstav, predavanj in razstav.