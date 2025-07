Novogoriška pomoč za goriške gasilce

Goriški gasilci so posledice neurja, ki se je nad osrednjim delom nekdanje goriške pokrajine razbesnelo v ponedeljek okrog 17. ure, odpravljali celo noč vse do včerajšnjega popoldneva. Skupno so do včeraj ob 17. uri opravili 85 intervencij, povezanih z odpravljanjem posledic slabega vremena. Na pomoč so jim priskočili tako kolegi iz Trsta kot iz Nove Gorice.

Gasilci so še največ dela imeli v Fari, Gradišču, Zagraju in Zdravščinah, kjer je močan veter podrl več dreves. Več intervencij so izvedli tudi v središču Gorice. Pri delu so jim na podlagi čezmejnega dogovora o medsebojni pomoči pomagali novogoriški gasilci s tovornjakom z lestvijo, s katero so poskrbeli za odstranitev podrtih dreves, ki so ovirala promet in so poškodovala tudi nekaj streh.