Novogoriški policisti izsledili povzročitelja nesreče

Novogoriški policisti so domnevnega povzročitelja petkove nesreče na državni cesti št. 55 v sovodenjski občini, v kateri se je hudo poškodoval 53-letni kolesar iz Avstrije, izsledili nekaj ur po trčenju. Gre za 46-letnega slovenskega državljana.

Do prometne nesreče je prišlo minuli petek okrog 22.15. Takrat je voznik avtomobila na odseku med nekdanjim mirenskim mejnim prehodom in Rupo zbil kolesarja, ki je obležal ob robu cestišča, nakar je odpeljal s prizorišča prometne nesreče, ne da bi priskočil na pomoč poškodovancu. Reševalce so poklicali mimoidoči, ki so ob robu cestišča opazili ležečega moškega.

Na prizorišče je priletel tudi reševalni helikopter, s katerim so poškodovanca prepeljali v bolnišnico na Katinari pri Trstu, kjer so ga hudo poškodovanega sprejeli na zdravljenje.

Novogoriški policisti so za Primorski dnevnik pojasnili, da so bili v soboto, 20. septembra, ob 00.35 v nočnem času s strani italijanskih varnostnih organov obveščeni o prometni nesreči tretje kategorije s hudimi telesnimi poškodbami, do katere je prišlo na italijanskem državnem ozemlju v bližini nekdanjega mirenskega mejnega prehoda, kjer je nekaj ur prej takrat še neznani voznik osebnega avtomobila trčil v 53-letnega kolesarja, državljana Avstrije in ga huje telesno poškodoval.

Izsledili so ga v kratkem času

Novogoriški prometni policisti so nemudoma začeli z zbiranjem obvestil. Na podlagi informacij italijanskih kolegov in drugih zbranih dokazov s kraja prometne nezgode ter drugih ugotovitev so na območju Policijske uprave Nova Gorica uspeli v kratkem času izslediti domnevnega povzročitelja prometne nesreče - 46-letnega državljana Slovenije. Policisti so mu v nadaljnjem postopku odredili tudi strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.

Postopek ugotavljanja vseh okoliščin v zvezi s prometno nesrečo še vedno poteka. Pri preiskavi slovenska policija tesno sodeluje z italijanskimi varnostnim organi. O dosedanjih ugotovitvah sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Slovenska policija zoper navedenega osumljenca skladno z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici vodi predkazenski postopek zaradi kaznivega dejanja Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (po 323. členu Kazenskega zakonika) in suma kaznivega dejanja Zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči (po 328. členu Kazenskega zakonika). Postopek zoper voznika je v teku tudi na italijanski strani meje.