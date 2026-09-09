Pismenost mladih v Italiji stabilna, v Sloveniji upada

Z objavo ugotovitev mednarodne raziskave o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti (PISA), ki jo izvajajo pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), se je sklenil nov triletni cikel opazovanja dosežkov petnajstletnih učencev oziroma dijakov. Pokazal je precejšnjo stabilnost v Italiji, v Sloveniji pa se utrjuje negativen trend. Pri raziskavi, ki je deležna velike pozornosti nacionalnih vlad, sta med 91 sodelujočimi državami tudi omenjeni državi, v preizkusih, povezanih z raziskavo, pa je po celem svetu sodelovalo 760.000 mladih.

Med evropskimi državami se je pismenost mladih v primerjavi z izsledki zadnje raziskave (2022) izboljšala le v treh državah, Veliki Britaniji, Turčiji in Slovaški. Italija se uvršča med države, kjer niso zabeležili pomenljivega izboljšanja ali poslabšanja oz. je pismenost skladna s povprečjem OECD, medtem ko je Slovenija skupaj s Španijo in Latvijo v skupini držav, kjer so se rezultati od leta 2022 poslabšali, je pojasnil Roberto Ricci, predsednik Nacionalnega inštituta za evalvacijo izobraževanja in usposabljanja (Invalsi).

Natančnejši pregled italijanskih rezultatov za leto 2025, pokaže, da so rezultati pri matematiki in naravoslovju skladni s povprečjem OECD, medtem ko so tisti za bralno pismenost rahlo nad povprečjem držav omenjene organizacije. Rezultati so na vseh treh področjih primerljivi s tistimi iz leta 2022.

Če v poštev vzamemo nekoliko daljše razdobje, opazimo, da je naravoslovna pismenost v Italiji začela padati leta 2012, trend se je nadaljeval do leta 2018, od takrat pa se krivulja spet vzpenja in se je v letu 2025 vrnila na primerljivo raven s tisto iz leta 2015. Drugače se giblje krivulja, ki ponazarja matematično pismenost: velik razkorak je opaziti med »predcovidnim« letom 2018 in raziskavo iz leta 2022, kjer se črta strmo spusti navzdol, tak trend pa se nadaljuje tudi v včeraj predstavljeni raziskavi. Bralna pismenost z manjšimi vzponi in padci pa v Italiji ohranja relativno stabilnost.

V Sloveniji zasuk leta 2015

Slovenski petnajstletniki so medtem dosegli nižje rezultate kot pred tremi leti, je rezultate raziskave PISA 2025 povzela STA. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav OECD, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem OECD, ki je prav tako nižje kot pred tremi leti. Že leta 2022 so se slovenski učenci na vseh treh področjih raziskave odrezali slabše kot v letu 2018. Največje odstopanje od povprečja OECD je pri bralni pismenosti.

Pregled slovenskih rezultatov v daljšem obdobju pokaže, da se je na vseh treh področjih krivulja začela spuščati že pred prelomnim covidnim časom, v katerem je bil zabeležen drastičen upad pismenosti. Trenutek zasuka pretežno stabilnega ali rastočega slovenskega trenda je predstavljalo leto 2015.

Primerjava italijanskih in slovenskih rezultatov pokaže tudi, da so bili slovenski rezultati pred letom 2015 pomenljivo višji od italijanskih in to na vseh treh analiziranih področjih.