O delih Zakaj molčiš, Hava? in Nedaleč povedala sama avtorja

Na novogoriškem festivalu Mesto knjige so v prejšnjih dneh gostili dva mlada literarna ustvarjalca, ki sta že nekajkrat opozorila nase. Oba sta bila med drugim v preteklih letih zmagala na festivalu Urška, ki je namenjen mladim pisateljem. To sta Selma Skenderović iz Kopra in Alex Kama Devetak iz Gorice.

Pogovor z njima je vodila Katarina Gomboc Čeh, prav tako mlada ustvarjalka pisane besede. Izhodišče za pogovor sta bili njuni knjigi, Selmina Zakaj molčiš, Hava? in Alexova Nedaleč. Obe knjigi sta med ljubitelji branja naleteli na dober sprejem, saj se dotikata aktualnih vprašanj, ki na ta ali drugačen način zadevata življenje vseh nas.

Najprej sta avtorja obrazložila svojo pot v svet pisateljevanja in svoj pristop k natečaju za mlade pisce Urška, ki od sodelujočih zahteva izvirnost zgodbe in dokajšno hitrost pisanja, saj mora biti delo oddano v dobrem letu dni. Opisala sta tudi sodelovanje in odnos z mentorji, ki mladim pisateljem vseskozi sledijo.