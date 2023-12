Ob 70-letnici še dar miru

Ob koncu jubilejnega leta, v katerem je Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel praznoval 70-letnico delovanja, so v soboto v goriški stolnici organizirali božični koncert z naslovom Dar miru – V toplem objemu glasbe. Božično vzdušje je prevzelo številno publiko, ki je prisluhnila nastopom gojencev glasbene šole. Goriški skavti so s Trga Evrope / Transalpina, kjer so si pod geslom Premostimo in razsvetlimo podali luč miru iz Betlehema, dar miru prinesli tudi v cerkev in ga porazdelili po klopeh. »Postavimo most, kjer ga ni, in prižgimo luč, kjer še ne gori,« je bilo slišati ob uvodu. Koncert sta povezovala Marco Fior in Manuele Leonzini, člana gledališke skupine O’Klapa.

Kot uvod v koncert je tenor Carlo Poclen ob spremljavi violončelista Luce Breganta zapel melodijo Veni, veni, Emmanuel. Sledil je nastop Mešane mladinske vokalne skupine pod vodstvom Mirka Ferlana s skladbo A Hymn to the Virgin. Skupina violin, ki so jo sestavljali Beatrice Baccaro, Amy Devetak, Leonardo Falconieri in Vita Prinčič, je s prof. Frančiškom Tavčarjem zaigrala nemško tradicionalno pesem Es ist ein’ Ros’ entsprungen.