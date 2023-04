Ob 70-letnici slovesen koncert z orkestrom, zbori in solisti

V Kulturnem centru Lojze Bratuž bo jutri osrednja proslava, s katero bodo obeležili 70-letnico delovanja Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel ter njegovo dolgo in bogato tradicijo povezovanja ljudi preko glasbe. Slavnostni koncert, ki ga bodo sooblikovali učenci, profesorji šole ter pevci zborovske piramide Emil Komel, se bo začel ob 18. uri.

Dogodek bodo obogatili nastopi učencev SCGV Emil Komel, od najmlajših, preko srednjih ter višjih razredov vse do profesionalnih glasbenikov, ki so se v mladih letih tu šolali. Na programu so tri klavirske skladbe, zadnjo pa bo predstavila gostja Aleksandra Pavlović, nekdanja gojenka šole Komel v razredu prof. Sijavuša Gadžijeva. Sledili bodo nastopi violinistov, med katerimi bo kot profesionalni glasbenik nastopil Aleš Lavrenčič. Sodeloval bo priložnostni orkester, ki ga sestavljajo sedanji in bivši gojenci, profesorji in sodelavci glasbene šole. Vodil jih bo prof. Mirko Ferlan, eno skladbo bo dirigiral prof. Hilarij Lavrenčič.

Ob spremljavi orkestra bodo tudi zapeli združeni pevci zborov, ki delujejo pod okriljem centra Komel. Sodelovali bodo otroški zbori, mladinski sestavi in mešani pevski zbor. Proslavo bodo obogatili še krajši videoposnetki o zgodovini in delovanju šole. Prisotna bosta tudi državna sekretarka Vesna Humar in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki bo imel pozdravni nagovor in bo centru vročil priznanje in zahvalo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za dolgoletno in neutrudno delovanje.