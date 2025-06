Ob denarju za parket tudi obnova igrišča v Podgori

Občina Gorica in Dežela Furlanija - Julijska krajina sta zagotovili 800.000 evrov za prenovo nogometnega igrišča v Podgori in 500.000 evrov za nov parket športne dvorane PalaBigot, kjer so že izvedli obnovitvena dela, vredna 4,5 milijona evrov.

»Nogometno igrišče v Podgori bo dobilo nove slačilnice. Porušili bomo sedanji dotrajani objekt in postavili montažnega, ki bo opremljen tudi s fotovoltaičnimi paneli, kar nam bo zagotovilo prihranek električne energije,« napoveduje goriški občinski odbornik Giulio Daidone. Pojasnjuje, da bodo prenovili tudi javno razsvetljavo. Lepotnega posega bo dalje deležna travnata površina, ne nazadnje bodo igrišče na novo zagradili, tako da bo na območje mogoče vstopati samo skozi vhodna vrata.

»Gradbena dela na podgorskem nogometnem igrišču se bodo začela prihodnje leto,« napoveduje Daidone in opozarja, da je treba z deli za postavitev novega parketa v dvorani PalaBigot pohiteti. »Dela se bodo začela v roku petnajstih do dvajsetih dni in se morajo zaključiti pred koncem poletja, tako da bo dvorana na voljo goriškemu B-ligašu Dinamo v času za začetek prihodnje košarkarske sezone,« razlaga Daidone.