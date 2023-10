Ob svetovnem dnevu varčevanja nagradili odličnjake

»Čez nekaj let bomo potrebovali vašo pomoč. Verjamemo v vas in prepričani smo, da bo vaš doprinos pripomogel k boljši družbi,« je prejemnike letošnjih nagrad ZKB za šolski uspeh v šolskem letu 2022 - 2023 nagovoril Adriano Kovačič, predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica. Odličnjakom in staršem je čestital v torek na večeru v tržiškem Kinemaxu, ki ga že tradicionalno prirejajo v sklopu svetovnega dne varčevanja.

Medtem ko je bilo lani na vrsti varčevanje s hrano, sta bili osrednji tematiki letošnjega dogodka varčevanje z energetskimi viri in okoljska problematika, zato sta pri snovanju večera sodelovala tudi znani klimatolog Luca Mercalli in Silvia Girardi iz tržaškega Znanstvenega imaginarija. Podeljevanje nagrad je pod vodstvom Evgena Bana in ob glasbeni popestritvi zasedbe Bandomat potekalo dvojezično, saj so nagrajenci z odliko zaključili tako slovenske kot italijanske osnove in nižje srednje šole. Nagrado je skupno prejelo 69 učencev in dijakov.

Na goriških in tržaških osnovnih in nižjih srednjih šolah s slovenskim učni jezikom je denarno nagrado za šolski uspeh dobilo 43 učencev in dijakov. Na Večstopenjski šoli Gorica so nagrado prejeli Tim Edward Hlede, Sofija Marussig, Nina Figelj, Aleksander Miklus Istinič, Nicola Silvestri, Gabriele Falcicchia, Elija Primosig in Lautaro Klassen. Na Večstopenjski šoli Doberdob so bili nagrajeni Nicola Grillo, Maria Vittoria Piasentier, Max Gregori, Veronika Tomsič, Eleonora Grassi in Martina Bagon. Na Večstopenjski šoli Josip Pangerc v Dolini so nagrado prejeli Erin Žerjal, Axel Santi, Noah Stefani, Sofia Purger, Sophia Desabbata in Deva Mahnic, na Večstopenjski šoli Opčine pa Nina Stokelj, Philip Vucenovic, Julija Sedmak, Mina Škabar, Dean Fontana, Luka Krizmancic, Martina Calici, Nina Gelfi, Nikolaj Pieri in Hasan Paškulin Martini. Na Večstopenjski šoli Nabrežina so bili nagrajeni Isabel Humar, Dana Grilanc, Mia Košuta, Jan Slavec, Jasna Sedmak in Martina D’Aquino, na Večstopenjski šoli pri Sv. Jakobu Matthias Furlan in Edoardo Viutti, na Večstopenjski šoli Vladimir Bartol pa Judit Pahor Sigismondi, Matilda Leghissa, Matija Žerjal, Aleš Antonio Ricciato in Victor Cosma.