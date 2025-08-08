Ob Vipavi novo razgledišče, sredi Rupe manjši trg

Iz križišča želijo narediti kraj srečevanja in hkrati olepšati videz vasi, zanemarjeno območje ob reki pa spremeniti v razgledišče, kjer se bodo radi ustavljali in si spočili tako domačini kot drugi obiskovalci, npr. ljubitelji kolesarjenja in hoje. Občina Sovodnje je v prejšnjih dneh začela konkretno izvajati svoj del evropskega projekta BEroots - Med rekami in lagunami: umetniške poti, pri katerem sodeluje z več slovenskimi in italijanskimi partnerji z namenom oživljanja kulturne in naravne dediščine ter razvoja trajnostnega turizma na čezmejnem območju.

V okviru projekta izvaja Občina Sovodnje več dejavnosti - prihodnje leto se bo med drugim pobratila z Občino Vipava, ki je nosilni partner -, z evropskimi sredstvi pa bo izvedla tudi nekaj infrastrukturnih del na Peči in v Rupi. Tu se bodo osredotočili na kraj, kjer se stikajo Pot v Dele, Buonarrotijeva ulica, Alighierijeva ulica in Ulica Stanka Vuka.

Nova prometna ureditev

Na stičišču Poti v Dele in Buonarrotijeve ulice, kjer se cesta razdvoji, bodo uredili manjši vaški trg. Zgornji in spodnji del ceste danes ločuje podporni betonski zid s kovinsko ograjo, ki ga bodo porušili in ponovno zgradili, zgornji del ceste pa bo po obnovi namenjen izključno pešcem. Zid bo na eni strani urejen tako, da bo služil tudi kot klop, prekrili ga bodo z lesenimi ploščami. Območje za pešce bodo tlakovali z repenskim kamnom, del ceste, ki bo namenjen motornemu prometu, bodo preplastili. Območje za pešce bo od vozišča ločevala tudi talna razsvetljava, z že pridobljenim dovoljenjem lastnikov tamkajšnjih hiš bodo v obnovo vključeni tamkajšnji pločniki. Območje bo opremljeno s koši za odpadke in pitnikom.

Steno podpornega zidu, ki bo gledala na cestišče, bodo okrasili z verzom pesnika Franja Rojca. »Pesmi, ki jih je posvetil našim vasem, bodo tako v slovenščini kot v italijanskem prevodu natisnjene tudi na tablah, ki jih bomo postavili v Rupi in drugih krajih v sovodenjski občini,« je za Primorski dnevnik napovedal župan Luca Pisk.