Ob zaprtju prodajalne turistom svetovali, naj vinjeto kupijo na spletu

Kar nekaj turistov je tudi v soboto, 3. avgusta, čakalo v vrsti na vinjeto v prodajalni ob baru družbe Sdag pred nekdanjim mejnim prehodom v Štandrežu. Prodajalno so zaprli ob 13. uri in takrat na vrata nalepili letak, s katerim so turiste opozarjali, da se lahko vinjeta kupi tudi na spletu (saj gre prazaprav za e-vinjeto). Ker so bili nekateri ob prebiranju sporočila zbegani, jih je prijazni uslužbenec zadruge, ki skrbi za čistočo na območju goriškega tovornega postajališča, usmeril v »duty free« na mejni črti, kjer so lahko kupili vinjeto in zanjo plačali v gotovini. Pred njenim nakupom jih je seveda čakala dolga vrsta, ki se je v prvih popoldanskih urah vila čez celo trgovino.