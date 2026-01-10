Občina Gorica zbira ponudbe za upravljanje prostorov na gradu

Goriška občina zbira ponudbe za enoletno upravljanje komaj prenovljenih zunanjih prostorov na goriškem gradu. Gre za območje nekdanjega lokala Bastione fiorito in ploščad, kjer so namesto nekdanjega grajskega šotora zgradili nov paviljon.

Koncesija bo veljala za eno leto. »To bo nekakšno poskusno obdobje, kajti še ne vemo, kakšne obiskovalce bo pritegnilo in kako bo vse skupaj delovalo,« je utemeljil goriški župan Rodlofo Ziberna. Prvi občan je prepričan, da lahko izjemna lokacija poleti pritegne ljudi iz Vidma, Trsta in širše okolice, ne le iz Gorice. »Težko pa je načrtovati, saj gre za pravi unikat, edinstven prostor, ki v našem mestu nima primerjave,« je pojasnil prvi občan.

Ponudbo lahko predložijo vsi gospodarski subjekti, ki so na podlagi 65. člena zakona 36/2023 vpisani v register trgovinske zbornice za dejavnosti, skladne s predmetom razpisa, zlasti za gostinsko dejavnost, in imajo vsaj dve leti izkušenj pri upravljanju gostinskih obratov.

Koncesijo bodo podelili med naslednjo fazo postopka, kamor bodo povabljeni le subjekti, ki bodo izrazili interes. Izbran bo prijavljeni subjekt z najboljšo ponudbo oziroma najvišjo ponudbo glede na izhodiščno mesečno dajatev in najboljši načrt. Interesenti morajo oddati izpolnjen obrazec in priloge, ki jih dobijo na spletni strani občine, ter jih poslati preko overjene elektronske pošte na naslov comune.gorizia@certgov.fvg.it najkasneje do 28. januarja.