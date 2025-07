Občina Sovodnje zaposli dve osebi

Občina Sovodnje zaposluje dva specializirana delavca (oz. dve specializirani delavki) v tehnično-vzdrževalnem sektorju oziroma voznika - voznici šolskega avtobusa z znanjem slovenskega jezika za nedoločen čas in s polnim delovnim urnikom.

Informacije in navodila za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani sovodenjske občine, kjer je na voljo tudi prijavnica. Poleg znanja slovenskega jezika sta obvezna veljavna vozniško dovoljenje (kategorija C in D) in licenca za prevoz oseb. Prijave bodo zbirali do 11. avgusta, najkasneje do 10.30.

Kandidate oz. kandidatke bo sovodenjska občina preizkusila na ustnem in na praktičnem izpitu.

Praktični del izpita bo potekal v ponedeljek, 25. avgusta, preverjali bodo med drugim sposobnost kandidatov/kandidatk pri izvajanju manjših vzdrževalnih del, upravljanju z vozilom, za katerega je potrebno vozniško dovoljenje C oziroma D, in spoštovanje cestno-prometnih predpisov.

Na ustnem delu preverjanja, ki bo na sporedu v ponedeljek, 1. septembra, bodo preverjali tehnično znanje kandidatov/kandidatk, njihovo poznavanje osnovnih pravil s področja varnosti pri delu in ali so seznanjeni s pravicami in obveznostmi zaposlenih v javni upravi.