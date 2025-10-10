Občinsko skladišče z novo streho pred koncem leta

Občinsko skladišče v Ulici San Michele na robu Štandreža bo predvidoma pred koncem leta dobilo novo streho. Hala, v katerem domuje tudi sedež goriške občinske ekipe civilne zaščite, je bila zelo poškodovana med neurjem s točo, ki se je nad Furlanijo in Goriško razbesnelo konec julija 2023. Takrat so ravno na območju med Gorico in Sovodnjami padala zrna toče, velika tudi kot limona, ki so prerešetala strehe številnih tamkajšnjih proizvodnih obratov.

Velika gmotna škoda se je nabrala tudi na strehi hale na koncu Ulice San Michele, tako da so takrat morali sedež civilne zaščite začasno prenesti v logistični terminal družbe SDAG.

Za sanacijo škode na strehi objekta je bila potrebna pomoč deželne civilne zaščite, saj goriška ekipa ne bi imela dovolj sredstev in niti osebja, da bi lahko sama poskrbela za dela. Tako je svojčas v pristojnih deželnih uradih stekel postopek, ob zaključku katerega so se februarja letos začela prenovitvena dela, za katera je Dežela Furlanija - Julijska krajina dala na razpolago 550.000 evrov.

Prenovitvena dela na strehi so se nadaljevala do aprila, medtem ko morajo v notranjosti objekta še poskrbeti za obnovo prostorov, v katerih je nastala škoda zaradi pronicanja vode skozi luknje, ki jih je na strehi povzročila toča. »Prenoviti morajo stranišča, slačilnice in pisarne,« pojasnjuje goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi in pristavlja, da bo za prenovo drugega dela strehe oz. objekta, ki ga uporabljajo za skladišče opreme in v katerem imajo svoj sedež nekatera društva, poskrbela goriška občina.

V prejšnjih dneh so na razglasni deski goriške občine objavili sklep, s katerim so določili izvajalca za drugi sklop del. Gre za podjetje Mosaiko iz kraje Conselve pri Padovi. Naložba je skupno vredna 182.390 evrov; del zneska bodo krili z odškodnino, ki so jo dobili za škodo po toči. Drugi sklop prenovitvenih del na strehi poslopja oz. v njegovi notranjosti bodo po besedah občinskega odbornika Francesca Del Sordija predvidoma trajala devetdeset dni, tako da naj bi se zaključila pred koncem leta oz. najkasneje v začetku prihodnjega leta, če bo prišlo do težav z vremenom.

Nabralo se je 815 prijav

Toča je julija 2023 v goriški občini povzročila za več kot 12,5 milijona evrov škode. Skupno je bilo zbranih 815 odškodninskih zahtevkov;748 so jih vložili zasebniki, ki so utrpeli škodo tako na nepremičninah kot na avtomobilih. Občani so škodo na nepremičninah ocenili na več kot 4,3 milijona evrov, na avtomobilih pa na več kot milijon evrov.

V goriški občini je bilo prizadetih tudi 54 podjetij, ki so skupno utrpela za več kot pet milijonov evrov škode. Podjetniki so prijavili še dobrih 355 tisoč evrov škode na vozilih. Kar nekaj družb, ki je utrpelo veliko gmotno škodo zaradi toče, se nahaja v štandreški industrijski coni.

Med objekti v javni lasti je bila najbolj poškodovana ravno streha hale v Ulici San Michele. Škodo so utrpeli tudi na sedežu socialnih služb v Ulici Baiamonti, na goriškem gradu, na fotovoltaičnih panelih nogometnega igrišča v Štandrežu, v občinskih parkih, na tovornem postajališču ... Javne ustanove so skupno utrpele za več kot 1,7 milijona evrov škode. V nekdanji goriški pokrajini so julija 2023 zelo veliko škodo utrpeli tudi v Sovodnjah (7,7 milijona) in Gradišču (6 milijonov). V Doberdobu se je nabralo za 871.000 evrov škode, v Števerjanu pa za 50.000 evrov.