Obeta se skupna seja občinskih svetov

Svetnik Tomaž Horvat (SD) je na zadnji seji novogoriškega mestnega sveta predlagal, da skličejo skupno sejo svetnikov občin Nova Gorica in Gorica, na kateri bi se seznanili z delovanjem Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje in o priložnostih za obe občini pri črpanju sredstev v prihajajoči EU perspektivi predvsem v luči priprav na leto 2025, ko bosta mesti povezani v okviru Evropske prestolnice kulture.

»To je edinstvena priložnost za pospešitev procesa integracije med obema mestoma. Iz tega si lahko obetamo rezultate na ekonomski, storitveni, pa tudi na družbeni in kulturni ravni,« je poudaril Horvat. Ob tej priložnosti bi morali po njegovih besedah ponovno odpreti tudi razpravo o čezmejni posebni ekonomski coni. Posebne ekonomske cone v Evropi že obstajajo, ta bi bila prva čezmejna. Sicer pa je bila skupna seja obeh občin v preteklosti enkrat že izvedena, po Horvatovem mnenju pa bi morala postati redna praksa (najmanj enkrat letno) seznanjanja svetnikov in svetnic z obeh strani meje o delovanju EZTS ter o projektih in programih, ki se bodo izvajali v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025. »Prav je, da si izmenjujemo ideje, izkušnje in poglede na razvoj na tem našem skupnem čezmejnem goriškem območju ter o tem seznanimo tudi občane, kajti ti v bistvu z delovanjem Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje niso zadostno seznanjeni,« je prepričan.

Kabinet novogoriškega župana mu je zdaj odgovoril, da so se aktivnosti za izvedbo skupne seje mestnega sveta občine Nova Gorica in občinskega sveta občine Gorica že začele, tudi na pobudo kolegov z druge strani meje.

»V zvezi s tem je, ob robu skupščine EZTS v aprilu, že dogovorjen sestanek glede določitve datuma seje in izvedbe prvih konkretnih korakov za njeno izvedbo. Glede na to, da je ustanoviteljica EZTS tudi občina Šempeter – Vrtojba, bo možnost izvedbe skupne seje predlagana tudi županu te občine Milanu Turku in njenim občinskim svetnikom,« so še sporočili iz kabineta novogoriškega župana Sama Turela.