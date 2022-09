Obiskovalce Okusov ob meji bo pričakalo 327 stojnic iz 40 držav

Okusi ob meji so skoraj polnoletni, in zato uživajo v svoji »živahnosti«. Tako je bilo slišati na včerajšnji predstavitvi 17. izvedbe Okusov, ki bodo Gorico preplavili prihodnji teden, od četrtka, 29. septembra, do nedelje, 2. oktobra. Na 327 stojnicah bo zastopanih 40 držav, med katerimi bo letos prvič tudi Švica, okrepila pa se bo prisotnost afriških držav. Na Trgu sv. Antona, kjer ima svoj dom tudi stojnica goriške občine, bodo tokrat tudi prvič prisotni člani skupnosti Slow food (Presidio Slow food) ter proizvajalci lokalnih dobrot: rebule, goriške rože in sivke.

NAPAD UPOČASNIL DELO

Zadovoljstvo zaradi vrnitve k prepandemskemu obsegu poulične prireditve je zaznamovala včerajšnjo predstavitev, ki je potekala v parku za goriško mestno hišo. Dogodek so medijem in raznim partnerjem predstavili goriški župan Rodolfo Ziberna in občinska odbornica Arianna Bellan. Prisotne so nagovorili tudi predsednica podjetja Apt Caterina Belletti, deželni odbornik za turizem Sergio Emidio Bini, poveljnik lokalne policije Marco Muzzatti, podpredsednik Trgovinske zbornice za Julijsko krajino Massimiliano Ciarrocchi in Andrea Musig, direktor banke Cassa rurale FVG. Kljub pozitivnemu podatku, da se Okusi vračajo v »običajne« tirnice, župan Rodolfo Ziberna ni skrival, da je bila letošnja organizacija krepko bolj komplicirana kot ponavadi. Spomladi je občina imela težave zaradi tega, ker občinski svet ni sprejel proračuna. To je ohromilo priprave; ko se je ta problem rešil, pa je kot »češnja na torti« prišlo do hekerskega napada na občinsko spletno stran. »Prišlo je do tega, da nismo vedeli, kdo je potrdil svojo prisotnost, kdo pa ne. Nismo namreč imeli dostopa do nekaterih elektronskih poštnih predalov. Osebje občinskih uradov, ki opravlja izredno delo, je moralo telefonsko stopiti v stik s številnimi predstavniki stojnic in se prepričati, kdo je potrdil prisotnost, kdo pa ne. Povrhu vsega se moramo tudi spopadati z vse večjimi stroški, tako energentov kot storitev in infrastrukturnih del,« je poudaril župan. Zahvalil se je vsem akterjem – Deželi, podjetju Apt, občinskim uradom –, ki so pripomogli k organizaciji.