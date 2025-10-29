Obnovili sporazum v podporo storitvenim podjetjem

V podporo podjetjem storitvenega sektorja so včeraj predstavniki goriške zveze trgovcev Confcommercio, banke Cassa Rurale FJK in konzorcija Confidi Julijske krajine (CCIAA) obnovili sporazum, ki bo veljal do konca prihodnjega leta. V skladu s sporazumom je v dveletnem obdobju 2025-2026 na razpolago skupni obseg sredstev v višini 5 milijonov evrov. Sredstva so namenjena gotovinskemu financiranju, premostitvenim kreditom in kreditiranju naložb za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, pa tudi za druge investicije v poslovno infrastrukturo. Sredstva bodo namenjena podjetjem iz storitvenega sektorja znotraj nekdanje goriške pokrajine, ki so članice goriške zveze Confcommercio.

Kratek odzivni čas

Novost sporazuma je tekoči račun Imprese Web, ki predvideva mesečni strošek vodenja računa v višini 10 evrov, brezplačno za prvih 24 mesecev. Poleg tega so v sklopu računa na voljo neomejeno število spletnih transakcij in brezplačna storitev InBank, spletna nakazila s provizijo 0,50 evra in brezplačna debetna kartica.

Tudi storitve plačilnih avtomatov so na voljo pod ugodnimi pogoji. Zagotovljeni so 50-odstotni popust na mesečno naročnino, provizija Pagobancomat 0,50 odstotka, Visa/Mastercard 0,75 odstotka in poslovne kartice 1,90 odstotka.

Cassa Rurale zagotavlja krajši odzivni čas. Sklep o odobritvi ali zavrnitvi financiranja prejme podjetje v roku 20 delovnih dni od predložitve vloge.

Ponudba vključuje različne kratko- in srednjeročne kreditne linije. Med drugim predvideva gotovinsko kreditiranje do 120 mesecev za nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev, posojila za zagonska podjetja in hipotekarna posojila za poslovne naložbe.

Sodelovanje s Confidi Venezia Giulia pa omogoča, da podjetjem ponujajo do 70-odstotna jamstva (oz. do 80-odstotna ob poroštvu Sklada za mala in srednja podjetja), poleg tega pa tudi 20-odstotni popust na administrativne stroške in stroške postopka ob pristopu v sistem Confidi.