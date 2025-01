Obnovljeni trg čaka na čezmejni sprevod

Na Trgu De Amicis (Na Kornu) so se v glavnem zaključila obnovitvena dela, delavci so že pokrpali tudi cestišče v Carduccijevi (Gosposki) ulici, tako da sta tako trg kot ulica nared za odprtje Evropske prestolnice kulture 2025, ki bo kot znano v soboto, 8. februarja. Na Prešernov dan bo goriško in novogoriško železniško postajo povezal pohod godbenikov, ki se jim bodo po poti pridružili šolarji, predstavniki raznih združenj in organizacij, prebivalci obeh mest in obiskovalci iz sosednjih krajev.

Godbeniki in ostali udeleženci sprevoda se bodo zbrali ob 9.30 pri železniški postaji v Gorici, od koder se bodo odpravili po Korzu Italije proti mestnemu središču. Predviden je krajši postanek pred ljudskim vrtom na Verdijevem korzu, zatem bo sprevod med 11.30 in 12. uro dosegel Travnik, kjer bosta navzoče nagovorila župana Gorice Rodolfo Ziberna in Nove Gorice Samo Turel. Sprevod se bo zatem nadaljeval po Carduccijevi ulici, kjer so v ta namen na novo uredili cestišče, kjer so se porfirne kocke ugreznile. Čezmejna povorka se bo preko Škabrijelove ulice približala železniški postaji v Novi Gorici, kjer bo na Trgu Evrope / Transalpina ob 16. uri osrednja svečanost ob udeležbi visokih gostov, medtem ko bo ob 18. uri na sporedu umetniški program pred novogoriško mestno hišo.

Dela so se začela oktobra

Medtem ko so v Carduccijevi ulici ponovno tlakovali samo odseke, ki so bili poškodovani, so Trg De Amicis obnovili v celoti. Na lanski javni dražbi za izbiro izvajalca del je najvišji popust, 13,58-odstotni, ponudilo podjetje Venilio De Stefano iz Spilimberga, tako da je prenova območja stala nekaj več kot 760.000 evrov.

Prenovitvena dela so se začela oktobra. Cestišče pred Palačo Attems Petzestein so ponovno tlakovali s porfirnimi kockami. Cestišče so okrasili z elementi iz repenskega kamna. Le-ti se ujemajo s pilastri, ki krasijo pročelje Palače Attems Petzenstein.

Prehode za pešce so nekoliko premaknili, eden izmed njih je po novem ravno pred vhodom v Palačo Attems Petzenstein in označuje kraj, kjer je nekoč stal Herkulov vodomet, ki so ga zatem premaknili na dvorišče palače. V okviru del so obnovili pločnike in poskrbeli za klančine.

Dela pred muzejsko stavbo so se zaključila že pred prazniki, tako da je promet na trgu že nekaj časa ponovno dvosmeren. Ravno tako je spet normalno prevozna tudi Carduccijeva ulica, kjer so v prejšnjih dneh lokalni policisti namestili cestne znake, s katerimi opozarjajo, da bo zaradi še nekaterih del na cestišču parkiranje prepovedano od torka, 7. januarja, do petka, 31. januarja.

Gradbeni delavci morajo še zaključiti tudi s tlakovanjem predela trga, ki je ob križišču z Brassovo ulico poimenovan po Nicoloju Pacassiju; z delom bodo po nekajdnevnem prazničnem premoru nadaljevali prihodnji teden, sicer predvidevajo, da bodo s tlakovanjem tega območja zaključili proti koncu meseca, tako da gradbišča v soboto, 8. februarja, ne bo več na spregled. Ob robu Trga Na Kornu gradbeno podjetje Goni ravnokar prenavlja nekdanjo slaščičarno in pekarno Scorianz.

Plesni in glasbeni nastopi

»Predvidena dela pred Palačo Attems Petzensein in v Carduccijevi ulici so v glavnem zaključena, manjka še nekaj detajlov,« zagotavlja Patrizia Artico, občinska odbornica za Evropsko prestolnico kulture 2025. Po njenih besedah bodo v sprevod na dan odprtja Evropske prestolnice kulture vključili goriške šole tako s slovenskim kot z italijanskim učnim jezikom, poleg tega tudi razne glasbene ustanove, plesne šole, društva in združenja, med katerimi bodo tudi razna, ki so izraz slovenske narodne skupnosti v Italiji. »Med sprevodom po goriškem mestnem središču bo na sporedu vrsta plesnih in glasbenih nastopov, pripravljamo tudi nekaj presenečenj. V kratkem bomo predstavili celoten program odprtja, ki bo res zelo lep in doživet dogodek,« napoveduje Patrizia Artico.