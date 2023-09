Obravnavali štiri primere čezmejne kriminalitete

V zadnjem mesecu so novogoriški policisti obravnavali štiri kazniva dejanja, katerih osumljenci so tuji državljani.

V začetku avgusta so najprej kazensko ovadili 45-letnega italijanskega državljana, kateremu so zasegli okrog 42 gramov heroina, za katerega sumijo, da je bil namenjen nadaljnji prodaji. Konec avgusta so na nekdanjem mejnem prehodu Vrtojba ustavili osebni avtomobil z registracijami Združenega kraljestva, vozil ga je državljan Romunije z bivališčem v Italiji. Izkazalo se je, da je vozilo na seznamu britanskega Interpola, saj je zanj razpisan zaseg. Romun naj bi si vozilo prilastil, potem ko je po sklenitvi lizinga prenehal zanj plačevati obroke. Vozilo so policisti zasegli, Romuna ovadili, vozilo pa bo vrnjeno lastniku. S ponarejenim vozniškim dovoljenjem sta povezana še dva primera, ki so ju policisti obravnavali v septembru; v prvem primeru je šlo za 42-letnega bolgarskega državljana, v drugem pa za 38-letni državljanko Gruzije, ki je imela ponarejeno grško vozniško dovoljenje.