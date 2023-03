Obsojen na neuspeh tudi šesti termin za zaris kolesarske steze

Še vedno ni znano, kdaj bo Korzo Italia ponovno dobil kolesarsko stezo, ki jo kolesarji pogrešajo vse od decembra 2021. Župan Rodolfo Ziberna nam je včeraj pojasnil, da bi lahko do tega prišlo spomladi, vendar njegovih besed nam nista potrdila ne odbornik Francesco Del Sordi, ki je odgovoren za urbano mobilnost, in niti občinska odbornica Sarah Filisetti, ki je pristojna za infrastrukturna dela. Tudi šesti termin za ponoven zaris kolesarske steze je tako najverjetneje obsojen na neuspeh ...

Enosmerni promet malo trajal

Pred leti je bila kolesarska steza urejena na stranskih pasovih za pešce. Februarja 2021 so se na občini odločili, da bodo na Korzu Italia uvedli enosmerni promet in kolesarsko stezo speljali po cestišču. Odločitev je sprožila buren odziv nekaterih občanov in trgovcev, tako da je župan Ziberna decembra 2021 odredil odstranitev kolesarske steze s cestišča in ponovno uvedbo dvosmernega prometa.

Županovi odločitvi, da ukine enosmerni promet na Korzu Italia, je nasprotoval odbor kolesarjev, ki je sprožil peticijo za ohranitev kolesarske steze na cestišču in zbral 1700 podpisov. Slednje je februarja 2022 pregledal odbor garantov, ki jih je razveljavil 218, tako da jih je bilo naposled premalo za izvedbo referenduma. Župan je takrat napovedal, da bodo ponovno zarisali kolesarsko stezo na pasovih za pešce po zaključku sezonskih razprodaj. Ker do tega ni prišlo, je Ziberna pojasnil, da bo za kolesarske steze poskrbljeno, ko se bodo zaključile izredne razmere zaradi covida.

Z začetkom poletja koronavirus ni bil več težava, zato je župan zagotovil, da bodo kolesarsko stezo zarisali po občinskih volitvah, nakar je sredi lanskega poletja napovedal, da bo v resnici do tega prišlo jeseni. V jesenskem času je bilo preveč vlažno za zaris črt, tako da je pred božičnimi prazniki župan zatrdil, da bodo za kolesarsko stezo poskrbeli do konca februarja. Marec se je začel in kolesarske steze na Korzu Italia še ni, pri čemer župan že napoveduje nov termin, že šesti po vrsti, saj zagotavlja, da bo zanjo poskrbljeno spomladi.

»Pomlad najboljši čas«

»Pomlad je najboljši čas za zaris črt za novo kolesarsko stezo,« nam je v torek povedal župan, ko smo ga vprašali, kdaj bodo kolesarji ponovno imeli na razpolago varno pot na Korzu Italia. »Pred časom smo se o zadevi pogovarjali na enem izmed zasedanj občinskega odbora, saj je treba rešiti vprašanje, vezano na mize, stole in drugo opremo javnih lokalov. Vsekakor potrjujem, da bosta oba pasova za pešce dobila vsak svojo stezo za kolesarje. Preverili bomo, ali bi lahko dvosmerno kolesarsko stezo uredili edino med spominskim parkom in Trgom Saba, kjer bo treba premisliti, kako se bo kolesarska steza priključila na stezo, ki bo speljana po Ulici Aquileia,« nam je pojasnil župan in nas za dodatne informacije preusmeril na občinskega odbornika Francesca Del Sordija. Slednji je razložil, da so potrebna še nekatera infrastrukturna dela, za katera sam ni odgovoren.

Po njegovih besedah zadevi sledi pristojna občinska odbornica Sarah Filisetti, ki nam je razložila, da gre za kompleksen projekt in da gradbena dela, vezana na prekvalifikacijo Korza Italia, še niso zaključena, tako da je treba še premisliti, kako speljati kolesarsko stezo, kar še zlasti velja za odsek med spominskim parkom in Trgom Saba. Iz njenega odgovora izhaja, da bo treba na kolesarsko stezo na Korzu Italia še čakati, saj morajo marsikaj glede njenega zarisa šele odločiti, tako da je glede na dosedanje neuresničene napovedi težko verjeti, da bo kolesarska steza res ponovno zarisana med letošnjo pomladjo.