Od jutri bo obratoval kmetijski trg v Doberdobu

Jutri bo v Doberdobu prvič potekal tedenski kmetijski trg v središču vasi. Občinska uprava želi s to pobudo vsaj delno nadomestiti pomanjkanje trgovine z živili, ki je nastalo po zaprtju zadnje tovrstne trgovine decembra lani. Občanom, predvsem tistim, ki se s težavo premikajo, želi zagotoviti osnovne storitve, kot je nakup vsakodnevnih živil. Na stojnicah bodo lokalni proizvajalci ponujali številne vsakdanje jedi in sestavine – od sadja in zelenjave do testenin, kruha in riža, pa tudi mlečne izdelke, moko in še marsikaj drugega.

Trg, ki ga bo upravljalo združenje Coldiretti in na katerem lahko sodelujejo vsi lokalni kmetovalci s svojimi domačimi pridelki, bo potekal vsako sredo med 10.30 in 14. uro na Trgu sv. Martina pred stavbo osnovne šole. Organizatorji napovedujejo, da bo od 18. junija dalje veljal poletni urnik – stojnice bodo takrat odprte med 7.30 in 10.30.