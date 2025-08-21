»Od Nice do Gorice« trikrat na ogled v novem amfiteatru v Novi Gorici

Glasbeno in gledališko predstavo Od Nice do Gorice - Čezmejna ljubezen si bo 23., 24. in 25. avgusta mogoče ogledati v novem amfiteatru SNG v Novi Gorici. Na ogled velike čezmejne produkcije vabita Kulturni center Lojze Bratuž (vodilni partner evropskega projekta SPF Cross Stories) in Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (projektni partner).

Muzikal s prepletom igre, glasbe in projekcij gledalca popelje gledalce skozi bogato zgodovino Gorice in Nove Gorice, ki ju danes povezuje skupna evropska prihodnost. Zgodba osvetljuje edinstvenost tega prostora, simboliko premaganih meja in pomen čezmejnega sodelovanja, ki se je leta 2004 z vstopom Slovenije v Evropsko unijo tudi fizično uresničilo.

Na odru 130 pevcev in pevk

Na odru bo nastopilo več kot 130 pevcev in pevk iz številnih goriških zborov iz Italije in Slovenije, ki jih bo spremljal čezmejni glasbeni sestav Go! Borderless Orchestra. Poleg zborov bodo sodelovali tudi profesionalni igralci in statisti.

Kostumografija in scenografija bosta pričarali duh 20. stoletja, s preko 2.000 rekviziti in kostumi iz različnih zgodovinskih obdobij – vse do simboličnega leta 2004. Prodaja vstopnic bo potekala od danes do nedelje, 24. avgusta, med 16. uro in 20.30, v ponedeljek, 25. avgusta, pa med 10. in 12. uro ter od 16. ure do 20.30. Premiera, ki bo v soboto, 23. avgusta, je razprodana. Vstopnice za ponovitvi v nedeljo in ponedeljek, 24. in 25. avgusta, ob 20.30 pa so še na voljo.

Pri predstavi sodelujejo mešani pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice, mladinski mešani zbori glasbene šole Emil Komel, mešani pevski zbor zaposlenih na goriški občini GO&Sing, vokalna skupina Freevoices, doberdobski mešani pevski zbor Hrast, Fantje izpod Grmade, ženski pevski zbor Bodeča Neža, mladinski mešani zbor Šempeter-Vrtojba in Goriški komorni zbor iz Nove Gorice. Vizualno doživetje bo obogateno z arhivskimi video posnetki in digitaliziranimi fotografijami iz zasebnih in javnih arhivov, kar bo še dodatno poglobilo zgodbo in občuteno povezalo preteklost s sedanjostjo.

Avtor glasbe je Patrick Quaggiato, za besedilo sta poskrbel Alex Devetak in Jasmin Kovic (slednja podpisuje tudi režijo). Kostume je pripravila Snežica Černič, dirigentsko vlogo so zaupali Mirku Ferlanu. Vstopnica stane 20 evrov (redna), upokojenci in otroci do deset let imajo pravico do znižane cene (16 evrov).