Odkrivali skrivnosti zlohotnih dvojčic

Tokrat so odkrivali sledi prve svetovne vojne v okolici Nove vasi. Minulo nedeljo je športno združenje Mladost poskrbelo za organizacijo že tradicionalnega pohoda, ki je posvečen odkrivanju polpretekle zgodovine. Vodila sta ga pisca številnih knjig na temo prve svetovne vojne Paolo Pizzamus in Mitja Juren.

Približno sedemdeset udeležencev se je zbralo v Novi vasi, kjer so si najprej ogledali spomenik v obliki spomenike, ki ga je leta 1917 v spomin na četrti honved polk dal postaviti polkovnik Karoly Kratochvil. Tri podobne piramide so sočasno zgradili še v Martinščini, na koti 124 nad Petovljami in na pobočju Škabrijela. Pohodniki so se nato odpravili na Kucelj, koto 208 sever, kjer so si ogledali ostaline, po vsej verjetnosti, nemške protiletalske postojanke iz druge svetovne vojne. Tik pod vrhom Kuclja je vhod v podzemeljski rov, ki pelje v veliko kaverno, v kateri so italijanski vojaki v skali izvrtali kar pet izhodov. Kaverna je sicer začetno služila avstro-ogrskim opazovalcem, po italijanskem zavzetju območja oktobra 1916 pa italijanskim vojakom.

Kaverna v dnevnikih

Juren je pojasnil, da so kaverno v svojih dnevnikih opisali vsaj trije italijanski vojaki, Pietro Bartolini, Adolfo Zamboni in Armando Iodolini. Poleg njih je italijansko zavzetje Nove vasi zelo dobro opisal vojni dopisnik Achille Benedetti. Po ogledu kaverne so se odpravili proti Dolu, nato so zavili levo proti Vardi, koti 208 jug, in si ogledali ostaline velike vojašnice, ki je služila kot poveljstvo italijanskim oficirjem od jeseni leta 1916 naprej. Nazadnje so se sprehodili po stezi med kotama 208, ki so ju italijanski vojaki poimenovali Le gemelle maligne (Zlohotni dvojčici), do pokopališča pri Novi vasi, od koder so se z avtomobili vrnili v Doberdob. Na tamkanjšnjem nogometnem igrišču je za pogostitev poskrbelo društvo Mladost, ki se Jurnu in Pizzamusu zahvaljuje za večletno uspešno sodelovanje, za katero seveda računajo, da se bo še nadaljevalo.