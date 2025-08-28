Četrtek, 28 avgust 2025
Iskanje
EPK 2025

Odpirajo Super 8 in kavarno EPIC

Pomembni pridobitvi ob robu čezmejnega goriškega Trga Evrope / Transalpina

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
28. avg. 2025 | 8:30
    Odpirajo Super 8 in kavarno EPIC
    Zraven Trga Evrope/Transalpina bodo danes odprli objekt Super 8 in zatem še kavarno EPIC( (GO! 2025) )
Dark Theme

Zraven Trga Evrope/Transalpina bodo danes, 28. avgusta, ob 16. uri ob prisotnosti podpredsednika slovenske vlade Mateja Arčona odprli objekt Super 8 in zatem še kavarno EPIC v prostorih EPICentra. Super 8 je večnamenski prostor, ki ga je obnovila novogoriška občina. V njegovem pritličju je že zaživel gostinski lokal Super osmica, zgornje nadstropje pa bo namenjeno »co-workingu« in zavodu GO! 2025. Ponudbo nove prodajno-komunikacijske točke GO! 2025 v EPICentru bo dopolnila kavarna EPIC, ki jo bodo odprli ob 18. uri. Odprtje bo obogateno z vinskimi degustacijami, dogajanje bo glasbeno pospremil DJ set Es Vedrà Project.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: