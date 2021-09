Odprli bi mednarodno šolo za mirovniško vzgojo mladih

Na območju Občine Štarancan želijo z obnovo zapuščenih objektov in upoštevajoč najstrožja načela trajnostnega razvoja odpreti mednarodno izobraževalno središče za večjezikovno in mirovniško usmerjeno vzgojo otrok in mladine z območja Alpe Jadran. Zamisel je pred dnevi na celodnevnem posvetu »Si vis pacem, para pacem« (Če želiš mir, se pripravi na mir) predstavil predsednik združenja Adriatic Greenet Corrado Altran. Združenje že dolgo let deluje na mednarodni ravni, s posebno pozornostjo na prostor Alpe Jadran in na Balkan, s ciljem preseganja posledic konfliktov, nacionalizmov ter utrjevanja sožitja in kulture miroljubnega sobivanja. Izkušnje so nabrali tudi na vzgojno-izobraževalnem področju, kjer so z mednarodno priznanimi strokovnjaki že izvedli številne projekte inkluzivne vzgoje zlasti z otroki s posebnimi potrebami in z uporabo pedagoške metode Montessori. Uresničiti želimo »konkretne sanje«, je dejal Altran in povedal, da so v navezo za odprtje mednarodnega središča pritegnili skoraj deseterico partnerjev iz FJK (med temi je tudi Sklad Mitja Čuk), Slovenije, Hrvaške in Avstrije. »V izobraževalnem središču želimo oblikovati odprt prostor za izmenjavo izkušenj in pedagoških prijemov ter vzgajati bodoče državljane, ki bi čutili transnacionalno pripadnost prostoru Alpe Jadran po geslu 5 jezikov en sam prostor,« je poudaril predsednik Adriatic Greeneta.

Od skupnih 19 kvadratnih kilometrov občinskega ozemlja je kar 12 okoljsko zaščitenih, katerim gre dodati še 11 kv. kilometrov zaščitene morske površine v priobalnem pasu. Občinska uprava gleda naprej. »Naš mandat zapade leta 2024, naše obzorje pa sega do leta 2030 (trajnostna agenda EU) in do leta 2050, ko naj bi dosegli popolno dekarbonizacijo,« je naglasila odbornica. Trajnostno zasnovano izobraževalno središče, kjer bi se mirovniška kultura spojila s spoštljivim odnosom do naravnega okolja, se torej ujema z vizijo prihodnosti, ki jo želijo ponuditi mladim.