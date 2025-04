Odprli prostor srečevanja različnih umetniških oblik

Včeraj so na prenovljenem območju železniške postaje Nova Gorica, natančneje v vzhodni vrtači novega železniškega podhoda, odprli kupolo Ingeborg Bachmann, ki bo v okviru Evropske prestolnice kulture simbolno in fizično povezala Novo Gorico z avstrijsko Koroško. Do konca jeseni bo kot darilo Koroške kulturne fundacije predstavljala prostor za različne dogodke in doživetja. Slovesno sta jo odprla podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in koroški deželni glavar Peter Kaiser. Slovesnosti se je udeležila tudi državna sekretarka in koordinatorica sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in deželo Furlanijo-Julijsko krajino za izvedbo EPK Vesna Humar.

Kupolo je zasnoval in zgradil Armin Guerino, zvočno kuliso v njej pa sta ustvarila Gerhard Fresacher in Anna Ennemoser. Posvečena je avstrijski pisateljici in pesnici Ingeborg Bachmann. Pri umestitvi kupole sta svetovala priznani arhitekt Boštjan Vuga in profesorica arhitekture na Univerzi v Novi Gorici Saša Dobričič. Izdelana je bila kot premično prizorišče za pomembne kulturne festivale v regiji Alpe-Jadran in širše.

»To, da so Nova Gorica, Gorica in Celovec pobrateni, ni naključje. To so mesta, ki stojijo na križiščih kultur in cenijo pomen vzajemnega bogatenja in prepletanja. Povezuje jih tudi slovenska skupnost. Tako v Furlaniji Julijski krajini kot na Koroškem so Slovenci pomembna kulturna moč. Republika Slovenija pozorno spremlja in podpira te dejavnosti ter globoko ceni vse, kar za slovensko skupnost naredijo deželne oblasti v Avstriji in v Italiji. Zavedati se moramo, da z vzajemno podporo skupaj gradimo tisto najbolj pomembno kupolo, ki nam zagotavlja srečo in mir - kupolo Evropo,« je za brošuro, ki so jo izdali ob tej priložnosti zapisal minister Arčon.