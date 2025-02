Odšel je Sergio Tavano

Gorica žaluje za enim izmed najboljših poznavalcev goriške preteklosti, profesorjem Sergiom Tavanom, ki je umrl danes v 97. letu starosti. Tavano je bil priznan zgodovinar, avtor številnih knjig, znanstvenih člankov in intervjujev. Življenje je posvetil raziskovanju razgibane zgodovine ter raznolikosti Gorice in širšega goriškega prostora, ni pa se omejil na to, saj je dobro poznal tudi zgodovino Ogleja, Gradeža, Čedada, Trsta, Istre, Benetk, Škocjana in Konstantinopla.

Sergio Tavano se je rodil 13. marca 1928 v Gorici. Diplomiral je na Fakulteti za književnost in filozofijo Univerze v Trstu z disertacijo iz krščanske arheologije, ki jo je pripravil pod mentorstvom profesorja Maria Mirabellija Robertija. Takoj je postal asistent, nato pa je začel poučevati bizantinsko umetnostno zgodovino ter zgodnjekrščansko in zgodnjesrednjeveško arheologijo in umetnostno zgodovino. Na tržaški univerzi je poučeval vse do leta 2000, nekaj let je bil tudi profesor na videmski fakulteti za tuje jezike in književnost.

V svojih znanstvenih tiskanih delih je obravnaval predvsem kulturo in umetnost med zgornjim Jadranom in Donavo, raziskoval je zgodovino, arheologijo in umetnostno dediščino krajev in spomenikov na Goriškem, posvetil se je tudi baptisteriju v Ogleju ter bazilikam v Gradežu, Škocjanu, kraju Concordia in v Štivanu.

Bil je član različnih kulturnih in raziskovalnih sredin, leta 2007 je za svoje dosežke prejel tudi nagrado goriških zavetnikov.