Oglede bodo vodili tudi slovenski dijaki

Palača Attems Svetokriški, v kateri ima danes sedež goriška občina, je bila zgrajena sredi osemnajstega stoletja po načrtu arhitekta Nicoloja Pacassija. »To je tipični primer stavbe, pred katero gredo občani mimo skoraj vsak dan, nikoli pa nimajo možnosti, da bi vanjo vstopili in si jo ogledali,« poudarja Stefano Miniussi, vodja delegacije FAI (Fondo per l’ambiente italiano)iz Gorice.

Slednja bo v sklopu državnih dnevov FAI, ki bodo 22. in 23. marca, ponujala vodene oglede palače. Vodiči bodo dijaki drugostopenjskih srednjih šol na Goriškem. Za vodene oglede v slovenskem jeziku bodo poskrbeli dijaki turistične smeri šole Cankar Zois Vega iz Gorice. Sodelovali bodo tudi dijaki zavodov Brignoli-Einaudi-Marconi iz Gradišča, Pertini iz Tržiča in D’Annunzio-Fabiani iz Gorice.

Dvorane, umetnine in park

Na voljo bosta dva vodena sprehoda v italijanskem jeziku in en sprehod v slovenskem jeziku, ki bo zaobjel vsebino obeh italijanskih ogledov. Obiskovalci bodo lahko spoznali zgodovinske in arhitekturne značilnosti poslopja, ki je bilo nekoč v lasti plemiške družine Attems. Obenem bodo lahko marsikaj odkrili o institucionalnem delovanju Občine Gorica. Na ogled bosta tudi znamenita bela dvorana, kjer navadno potekajo uradna srečanja in poroke, in dvorana občinskega sveta. Za zaključek si bodo udeleženci lahko ogledali umetnino Agostina Piazze, ki se razteza dobrih petnajst metrov na steni ob stopnišču, ki vodi v dvorano občinskega sveta.

Vodena ogleda palače v italijanščini bosta potekala v soboto, 22. marca, od 14. do 18. ure ter v nedeljo, 23. marca, od 10. do 13. ure in od 14.25 do 18. ure. Vsak ogled bo trajal približno tri četrt ure. Prijava ni potrebna. Vodeni ogledi v slovenščini pa bodo potekali v soboto, 22. marca, od 14.25 do 16.55 in v nedeljo, 23. marca od 10.55 do 11.25 ter od 14.25 do 16.55. Posamezni obiski bodo trajali približno 50 minut. Ogledi so brezplačni in bodo potekali v manjših skupinah.

V soboto ob 15. uri in v nedeljo ob 10.30 in 15. uri bo mogoče obiskati tudi občinski park, ki so ga prenovili med lanskim letom. Za ta ogled je potrebna prijava na naslov gorizia@delegazionefai.fondoambiente.it najkasneje do jutri, 20. marca.