Okolju prijazno križarko bodo zgradili v Tržiču

Prvo križarsko ladjo na svetu s pogonom na vodik bodo zgradili v tržiški ladjedelnici. Tako so včeraj naznanili na slovesnosti, med katero so oddali najnovejšo ladjo MSC Seashore, ki je med drugim opremljena z okoljem prijazno tehnologijo. Podjetja MSC, Fincantieri in Snam so podpisala sporazum, po katerem bodo v prihodnjih mesecih najprej pripravila študijo izvedljivosti za načrtovanje in gradnjo prve križarske ladje na svetu s pogonom za vodik. Za nekatere postopke na ladji bi bili izpusti nični, poskrbljeno bi bilo tudi za infrastrukturo za skladiščenje zalog. V naslednjih 12 mesecih bodo torej omenjena podjetja preverjala uresničljivost križarske ladje na vodik. Križarski oddelek podjetja MSC si je kot cilj zadal izničenje škodljivih izpustov do leta 2050. Podjetje se zaradi tega trudi v sodelovanju z raznimi ladjedelnicami, oskrbovalci, proizvajalci in drugimi organizacijami.

Kot omenjeno so novost oznanili danes, med oddajo najnovejše križarske ladje. Dve leti, 4300 delavcev, skoraj pet milijard evrov pozitivnih učinkov začetne naložbe enega milijona. Tako se glasijo nekateri izmed osnovnih podatkov gradnje križarske ladje MSC Seashore, največje tovrstne ladje, ki so jo doslej zgradili v Italiji. Na oddaji so bili navzoči Pierfrancesco Vago, izvršni direktor podjetja MSC, Giampiero Massolo in Giuseppe Bono, predsednik in izvršni direktor podjetja Fincantieri, ter razni predstavniki gradbene ekipe MSC ter ladjedelnice. Nazvoč je bil tudi minister za infrastrukture in trajnostno mobilnost Enrico Giovannini. Kot velevajo mornarske tradicije, je direktor gradbišča Fincantieri Roberto Olivari izročil poveljniku MSC Seashore, Giuseppeju Galanu, ampulo z vodo, katere se je ladja prvič dotaknila, ko so jo splavili na začetku tega leta.

Križarka MSC Seashore meri kar 339 metrov, tehta 169.500 ton, sprejela bo lahko največ 5877 potnikov. Opremljena je z najnovejšimi tehnologijami za omejevanje vplivov na okolje. Skupno bo na križarki sedem restavracij, igralnica ter 20 različnih barov in kavarn.