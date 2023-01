Okrepili bodo nadzor na obrobju mesta

Na goriškem občinskem ozemlju se bo v prihodnje povečalo število nadzornih videokamer, ki bo prešlo od sedanjih 20 do 30.

Goriški občinski odbor je namreč zadnje dni decembra sprejel sklep, s katerim je sprožil postopek za prošnjo finančnih prispevkov. Notranje ministrstvo je namreč razpisalo 36 milijonov evrov za namestitev videonadzornih sistemov. Občinski odbor je s sklepom pooblastil župana, da prefektu posreduje projekt za tehnično in ekonomsko izvedljivost novega sistema, kot predvideva razpis. Ob tem morajo občine, ki zaprosijo za prispevke, tudi sprožiti postopek za odobritev sistema za videonadzor s strani pokrajinskega odbora za varnost. Dokazati morajo tudi, da imajo na razpolago sredstva za vzdrževanje videokamer do največ 5 let po njihovi namestitvi.

Goriška občina se je v minulih letih opremila z rastočim številom nadzornih videokamer. Trenutno jih šteje 20 oz. 22, večinoma se nahajajo v ožjem mestnem središču ter pri pomembnejših stavbah in nekaterih prometnicah, ki vodijo v mesto. Videokamere delujejo 24 ur dnevno, sedem dni na teden, in so stalno neposredno povezane z operativnimi središči varnostnih organov. Občina želi z nadgradnjo videonadzornega sistema okrepiti preprečevanje in boj proti kaznivim dejanjem na občinskih tleh. Ob videonadzornih kamerah pri tem pripomorejo tudi sistemi za branje registrskih tablic, ki so trenutno nameščeni na krožišču Divisione Gorizia pred ločniškim mostom. To je eno izmed osrednjih mestnih vozlišč.