Okusi ob meji: stojnic še ni, a že diši po rekordu

»To so dogodki, ki so uspešni le, če stoji za njimi delujoč sistem,«je na goriški občini včeraj poudaril deželni odbornik za proizvodne dejavnosti in turizem Sergio Emidio Bini. Posebno je pohvalil prireditelje že 20. izvedbe Okusov ob meji in pristavil, da gre za velik organizacijski zalogaj, pri katerem sodeluje nešteto ljudi, tudi prostovoljcev. Med septembrom in oktobrom, je še povedal odbornik, se v Deželi FJK odvijajo štiri največje in najpomembnejše prireditve, med katere spadajo tudi Okusi ob meji. Slednji so največja vinsko-kulinarična prireditev severovzhodne Italije in so praznik celotne dežele, je podčrtal goriški župan Rodolfo Ziberna.

Devetnajsta bo brezmejna

Z goriške občine potrjujejo, da bo letošnjo »special« izvedbo sooblikovalo preko 400 stojnic iz vseh koncev sveta. Velika novost letošnje izvedbe bo Veganska in vegetarijanska vas, vrnili se bosta tudi Afriška in Avstralska vas.

Stojnice bodo razdeljene v 19 vasi. Devetnajsta, t. i. Brezmejna vas pa bo nekaj čisto novega in posebnega. »Mednarodna prireditev bo z letošnjo edicijo postala čezmejna,« je dejal goriški odbornik Luca Cagliari. Brezmejna vas, ki jo bo podprlo tudi slovensko Ministrstvo za kmetijstvo, bo zrasla na skupnem Trgu Evrope / Transalpina. »Tu bo na voljo kulinarična ponudba iz družine evropskih prestolnic kultur,« je napovedal novogoriški župan Samo Turel. Svoje dobrote bodo ponujala mesta Chemnitz (Nemčija), Trenčín (Slovaška), Oulu (Finska) in České Budějovice (Češka). Prisotni bodo tudi predstavniki združenja Senza meja. Posebno mesto pa bodo namenili SPF projektu GO!Pasta, v sklopu katerega bodo ponujali cjarsone in idrijske žlikrofe. Prav v pripravi le-teh se bosta preizkusila tudi goriški in novogoriški župan, ki bosta Brezmejno vas slavnostno odprla v petek, 26. septembra, ob 12. uri. Do čezmejnega trga bo z Mamelijeve ulice vozil brezplačni avtobus. Na Trgu Evrope bo poleg gastronomske ponudbe tudi bogat kulturni program, s srečanji in okroglimi mizami o prihodnosti prehrane. Zvečer pa bodo obiskovalci lahko prisostvovali koncertom. Nastopil bo čezmejni pihalni orkester, v soboto pa Magnifico. Novogoriški župan je še izrazil upanje, da se bo letošnja čezmejna nadgradnja prireditve ponovila tudi v prihodnosti.

Srečanja, izleti in razstave

Trg sv. Antona bo sedež t. i. Gusti in piazza, kjer bo zaživel tudi tradicionalni Salon okusov, ki bo letos spojil vino, glasbo, umetnost in gastronomijo. Vsak dan bodo tu prirejali degustacije v sklopu projekta A Local Feeling, za glasbo bodo poskrbeli didžeji in glasbeniki, na ogled pa bo razstava fotografij Štefana Čavdka in umetniških instalacij Dark Atelier.

Potekala bodo tri srečanja, ki jih bo vodil Alojz Felix Jermann. V Salonu okusov bo potekalo tudi uradno odprtje celotne prireditve, in sicer v četrtek, 25. septembra, ob 17. uri. Sledila bo prva okrogla miza, kjer bosta spregovorila Fabrizio Nonis, ki je poznan predvsem pod psevdonimom El Bekér, in Giorgione. Vedno ob 17. uri se o naslednjega dne pričelo srečanje s Celestino Goljevscek iz gostilne Pri Luni. Nazadnje se bodo v soboto, 29. septembra, od 17. ure dalje o vinu, tradiciji in vrednotah ter trajnosti in inovativnosti pogovarjali mladi vinarji Nicola Primosic, Ana Tercic, Fabijan Muzic in Marta Venica.

Zavod Promoturismo bo letošnjo edicijo obogatil s pestrim programom izletov, sprehodov in vodenih ogledov, na katerih bo govor o zgodovini in identiteti Gorice. Skozi celo prireditev bodo na voljo brezplačni walking tour, kjer bodo udeležencem na razpolago zvočni vodnik, ki jih bodo popeljali na čezmejni pohod po Gorici in Novi Gorici.

V četrtek bodo stojnice obratovale od 13. ure do enih ponoči. V petek in soboto bo na goriških mestnih ulicah po mednarodnih kulinaričnih dobrotah zadišalo že ob 10.30, praznovanje pa bo trajalo do 3. ure ponoči. V nedeljo bodo stojnice prav tako delovale že od 10.30, zabava pa se bo zaključila opolnoči.