Okužen zdravnik šempetrske bolnišnice

Zdravnik, ki je zaposlen v bolnišnici Franca Derganca v Šempetru, je okužen s koronavirusom. Novico je medijem posredovala strokovna direktorica šempetrske bolnišnice Dunja Savnik Winkler; po njenih besedah je bil moški, sicer zdravnik iz internistične ambulante, prejšnji teden v Italiji, kjer se je najverjetneje okužil. Gre za prvi primer okužbe s koronavirusom na Goriškem.

Na testiranje so poslali vse osebje, ki je bilo v stiku z okuženim. Danes naj bi dobili izvide. Tisti zdravstveni delavci, ki so bili v tesnem stiku z okuženim, so doma, v samoizolaciji. Vse paciente imajo popisane, informacije o vseh tistih, ki so bili v ambulanti in na oddelku, bodo predali epidemiologu.