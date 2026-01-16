Olimpijski ogenj spet prihaja na goriški čezmejni trg

Dvajset let po zimskih olimpijskih igrah v Turinu olimpijski ogenj spet prihaja na Trg Evrope / Transalpina. Na goriški prefekturi je potekal pripravljalni sestanek, med katerim so se posvetili varnostnim ukrepom, ki bodo veljali 23. in 24. januarja, ko bodo nekdanjo goriško pokrajino prečkali nosilci bakle zimskih olimpijskih iger, ki bodo potekale med Milanom in Cortino od 6. do 22. februarja.

Sestanka, ki ga je vodila prefektinja Ester Fedullo, so se udeležili predstavniki policijskih sil, karabinjerjev, gasilcev in občin Gorica, Foljan-Redipulja, Gradišče, Tržič, Ronke in Zagraj. S prefekture pojasnjujejo, da bo olimpijska bakla na ozemlje nekdanje goriške pokrajine prispela v petek, 23. januarja. Takrat bo prečkala ronško in tržiško občino, nakar se bo 47. etapa dolge poti olimpijske bakle zaključila v Trstu. V soboto, 24. januarja, bodo baklo ponesli v Gorico, kjer bo postala na Trgu Evrope/Transalpina. Sledil bo prehod občin Gradišče, Zagraj in Foljan-Redipulja, kjer bodo baklonosci obiskali tudi tamkajšnjo vojaško kostnico. Baklo bodo nato ponesli na Videmsko.

Med prehodom bakle bodo veljale začasne prometne omejitve, za varnost baklonoscev in ostalih udeležencev v prometu bodo skrbeli varnostni organi. »Prehod olimpijske bakle, simbola miru, prijateljstva in solidarnosti med narodi, vrednot, ki zaznamujejo tudi goriški obmejni prostor, bo prav poseben dogodek, med katerim bo tudi širša javnost spoznala tukajšnje krajinske lepote in zgodovinske znamenitosti,« pravi prefektinja Ester Fedullo, po kateri se morajo vse pristojne ustanove ustrezno pripraviti na prehod bakle, tako da bo dogodek potekal v popolni varnosti.

Olimpijska bakla je že pred dvajsetimi leti obiskala nekdanjo goriško pokrajino, in sicer 20. januarja 2006, nekaj tednov pred zimskimi olimpijskimi igrami v Turinu. Na skupnem goriškem trgu so baklo pričakali številni športniki in zagovorniki podiranja meja, dogodek so si ogledali tudi učenci šol Ivana Trinka, Otona Župančiča in Josipa Abrama iz Pevme. Navzoča sta bila tudi takratna prva občana, goriški župan Vittorio Brancati in novogoriški župan Mirko Brulc, ki sta se v prvi osebi zavzela, da bi bakla obiskala tudi skupni goriški trg, saj je prvotna zamisel predvidevala prehod po nekdanjem mejnem prehodu pri Rdeči hiši.

Ogenj je prevzel Jure Franko

Na skupni trg je pred dvajsetimi leti baklo ponesla Goričanka Alessandra Vuga, ki jo je izžrebal organizacijski odbor turinskih zimskih olimpijskih iger;sredi skupnega trga je skrb za olimpijski ogenj prevzel novogoriški smučar Jure Franko, sicer dobitnik srebrne kolajne na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984. Olimpijski ogenj so po Novi Gorici ponesli v Ljubljano in nato v Avstrijo. Med nosilci bakle po goriški pokrajini so bili tudi nekateri športniki iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pred dvajsetimi leti smo poročali, da so baklo nesli Igor Štrajn, David Korošič, Damiana Cescutti, Aleš Feri, Roberta Ressi, Tanja Romano in Katja Starec. Nekatere izmed njih je v štafeto vključil ZSŠDI, sicer se je med baklonosci znašel tudi takrat deset let stari Martin Novak iz Sovodenj, ki se je prijavil preko spleta.