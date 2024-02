Onesnaženost nad standardom organizacije WHO

V goriški občini je bila med lanskim letom mejna vrednost 50 mikrogramov prašnih delcev PM10 prekoračena med osemnajstimi dnevi, medtem ko Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)priporoča kvečjemu štiri prekoračitve. Podobno velja tudi za prašne delce PM2,5, saj je bila njihova koncentracija med lanskim letom nad mejno vrednostjo izmerjena med dvanajstimi dnevi.

Podatke o onesnaženosti v goriški pokrajini in sploh v celi Furlaniji - Julijski krajini je vzela v pretres zveza Legambiente, ki opozarja, da najslabši zrak dihajo v Pordenonu, kjer so lani mejno vrednost za prašne delce PM10 prekoračili 23-krat. V Vidmu so po drugi strani našteli 21 prekoračitev in v Trstu 19.

»Tudi v Gorici bi morali čim prej sprejeti ukrepe za znižanje stopnje onesnaženosti. V mestu bi morali uvesti najvišjo dovoljeno hitrost 30 kilometrov na uro, saj je dokazano, da prispeva k znižanju škodljivih emisij,« poudarja AnnaMaria Tomasich, predsednica goriškega krožka zveze Legambiente. Naravovarstveniki so izračunali, da bi se samo po zaslugi uvedbe omejitve hitrosti 30 kilometrov na uro na Goriškem izognili eni smrti na dan, saj so številne bolezni posledica vdihovanja strupenih snovi. Ob nižji hitrosti bi morali v vseh gospodinjstvih sprejeti ukrepe za znižanje emisij, ki jih povzroča ogrevanje. Posodobiti bi bilo treba kurilne naprave, poskrbeti za ustrezno izolacijo poslopij in posegati po obnovljivih virih energije.

»Slab« zrak tudi v Doberdobu

K visoki stopnji onesnaženosti prispeva tudi vreme. V začetku februarja se je nabralo kar nekaj dni s temperaturno inverzijo, zaradi katere se mrzel zrak in skupaj z njim še onesnaženost zadržujeta v nižjih plasteh ozračja. »Najslabši« zrak v letošnjem letu so Goričani dihali v torek, 6. februarja, takrat se je koncentracija drobnih delcev PM10 dvignila do 77 mikrogramov na kubični meter zraku. Visoka stopnja onesnaženosti je v začetku februarja v Gorici vztrajala pet dni, z zelo slabimi razmerami so se soočali tudi drugod po pokrajini, med drugim tudi v Doberdobu.

Doberdobska merilna naprava deželne agencije za okolje Arpa je najvišjo stopnjo onesnaženosti izmerila 8. februarja (84 mikrogramov na kubični meter zraku drobnih delcev PM10); mejna vrednost drobnih delcev PM10 je bila v Doberdobu prekoračena še 5. februarja (59 mikrogramov), 6. februarja (50 mikrogramov) in 7. februarja (79 mikrogramov). Visoka stopnja onesnaženosti ni prizanesla niti drugim krajem po pokrajini. V začetku februarja so prekoračitev mejnih vrednosti PM10 več dni zaporedoma zabeležili tudi v Tržiču (do največ 75 mikrogramov), Fossalonu (do največ 72 mikrogramov) in Romjanu (do največ 73 mikrogramov).