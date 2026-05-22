Predali namenu onkološko rekreacijsko središče za otroke in mladostnike

V Ulici Mascagni so včeraj predali namenu prvo onkološko rekreacijsko središče za otroke in mladostnike od 0 do 17 let. Združenje Io tifo Sveva je še enkrat dokazalo, da je v slogi moč, in je v prostorih, kjer je nekoč bilo zapuščeno občinsko skladišče, s pomočjo prostovoljcev, tržaške občine in goriškega kluba Rotary uredila prostor, primeren imunsko oslabljenim otrokom in njihovim staršem.

»Ko smo s hčerko Svevo doživljali socialne posledice onkološke bolezni, smo že razmišljali o tem, da mali bolniki potrebujejo prostor, kjer lahko z družino odmislijo bolnišnico in se razvedrijo,« sta včeraj na odprtju povedala Marta Bassi in Paolo Piattelli, starša osemletne Sveve, ki je pred sedmimi leti podlegla zahrbtni bolezni. Tragično zgodbo je družina spremenila v solidarnost do vseh, ki doživljajo podobno stanje. Z združenjem Io tifo Sveva stopajo kot prostovoljci na stran bolnikov v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo in izven nje.

»Rekreacijsko središče je sad štiriletnega dela,« sta pojasnila, »v njem sta glavni vodili ljubezen in empatija.« V Ulici Mascagni 1, ki se nahaja ob vhodu v stanovanjski kompleks, ob ljudskem vrtu Fedora Barbieri, je vse pripravljeno. Pri vhodu je kotiček za starše z udobnimi naslanjači, televizijo, mikrovalovno pečico in priboljški. V večji sobi je na voljo mala učilnica s čitalnico in igralnico, ob njej so blazine za motoriko, mehki gugalni konjiček in druga igrala. Na steni je ekran s konzolami za igranje videoiger. Levo od učilnice je izolirana soba za glasbeno ustvarjanje s klaviaturo, baterijo, Orf instrumenti in drugimi glasbili. Zadnji prostor pa je urejen kot prava mala kinodvorana s šestimi sedeži in velikim ekranom.

Kdor preživlja obdobje onkološkega zdravljenja in se sooča s hudo boleznijo, se mora v krajšem času prilagoditi novemu načinu življenja, ki je zelo oddaljeno od ustaljenih navad in od ljudi, s katerimi se je redno družil. Socialna izolacija je pri najmlajših prava mora, so včeraj povedali, zato je prostor, kjer se bolniki lahko družijo, zelo pomemben. Sobe so za imunsko oslabljene ljudi primerne, razkužujejo jih in prezračijo večkrat na dan. V njih ne bodo na voljo le oprema, knjige in igrala. Otroke bodo povabili na dejavnosti in delavnice, ki jih bodo vodili diplomirani vzgojitelji in učitelji ter prostovoljci projekta La scuola in ospedale - Šola v bolnišnici, ki običajno poučujejo v prostorih pediatrične bolnišnice in omogočijo bolnikom šolanje v času hospitalizacije.