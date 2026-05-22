Previsoki tovornjak na cesti med Opčinami in Colom trčil v most

Na cesti med Opčinami in Colom je danes zgodaj zjutraj tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal bale sena, zaradi prekomerne višine v podvozu trčil v most pri nekdanji železniški postaji Opčine Campagna. Pred mostom je sicer cestni znak, ki prepoveduje vožnjo vozilom, ki presegajo višino 3,15 metra. Voznik se ni poškodoval, nastala pa je večja gmotna škoda.