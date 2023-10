Oropal in poškodoval starejši ženski

Karabinjerji iz Tržiča so aretirali 53-letnega moškega, ki je osumljen ropa dveh starejših žensk. Goriški sodnik za predhodne preiskave je na podlagi preiskave, ki jo je vodilo goriško državno tožilstvo, zanj odredil pripor. Poleg ropa je osumljen tudi povzročitve telesnih poškodb.

Pred nedavnim, 31. julija, je z avtomobilom zasledoval avtomobil prve žrtve do njenega doma. V veži jo je napadel in je zagrabil torbico. Med prerivanjem je gospa, stara več kot 70 let, padla. Ukradel ji je torbico, v kateri so bili denar, mobilnik, kreditne kartice in osebni dokumenti. Žrtev se je zaradi poškodb morala zdraviti sedem dni.

Po slabem tednu je moški drugi starejši gospe ukradel torbico, ki jo je pustila na avtomobilskem sedežu, medtem ko je v prtljažnik nalagala nakupovalne torbe. Ženska ga je dosegla, pri čemer jo je močno odrinil in je padla na tla. V torbici so bili osebni predmeti, denar in mobilnik. Ženska se je zaradi poškodb morala zateči na urgenco in se je morala zdraviti sedem dni.

Moškega so izsledili z ogledom posnetkov videonadzornih kamer. Med preiskavo na njegovem domu so našli in zasegli oblačila, ki jih je uporabil med obema ropoma in denar. Prepeljali so ga v zapor v Bellunu, kjer bo na razpolago sodni oblasti.