Osnovnošolci Mattarelli in Pahorju zapeli italijansko in slovensko himno (video)

»Današnji dan je še en korak, ki priča o sposobnosti sodelovanja, dialoga in evropske integracije«, pravi predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, ki je pravkar prišel v Verdijevo gledališče v Gorici, kjer bosta v kratkem predsednik republike Italije Sergio Mattarella in nekdanji predsednik republike Slovenije Borut Pahor prejela nagrado Mesta Gorica. Na prihod visokih gostov na ulici kljub dežju čaka tudi nekaj sto občanov.

Predsednika Mattarello sta pred gledališčem sprejela predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga ingoriški župan Rodolfo Ziberna. V gledališču ga je pričakal nekdanji predsednik republike Slovenije Borut Pahor.

Sergia Matterello in Boruta Pahor so prisotni v gledališču Verdi sprejeli z dolgim in bučnim aplavzom.

Učenci šole Locchi in šole Trinko so zapeli italijansko oz. slovensko himno.

Na vrsti so bili nato govori.