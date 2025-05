Osvoboditev počastili na Soči

»Osvoboditev« je prišla po vodi. En gumenjak in šest šilcev- kajakov je danes švignilo po Soči. Skupno dvanajst veslačev; na kopnem jim je sledilo prav toliko spremljevalcev, ki so skrbeli za fotografiranje, okrepčilo, bodrilo in razlago gledalcem na nekaterih vmesnih točkah od začetka pod Žogico mimo tribun nad solkansko tekmovalno progo do pevmskega mostu in priveza v istoimenskem parku.

Člani goriškega Kajak kluba Šilec so si za letošnjo okroglo obletnico osvoboditve omislili dodaten spust poleg običajnih prazničnih novoletnih zdrsov in čezmejnih septembrskih regat. Letos bo že štirideseta po vrsti. Vreme jih je počastilo s sijajnim soncem, blagim vetričem in čudovito smaragdno vodo, nad katero sedanje trume obiskovalcev goriške kulturne prestolnice vzdihnejo, če se le ne omejijo na ogled Travnika, gradu, obnovljene Severne postaje, Trga Evrope / Transalpina, Raštela in kavarniških mizic.

Na vodi je potekal pravi spektakel barvitih oprav, vesel, pisanih čolnov, čelad, rešilnih jopičev in zastav. Na vodilnem gumenjaku so na pet metrov visokem jamboru plapolale štiri: uporniška, slovenska, mirovniška in italijanska. Najmlajši veslač je bil star 12 let, najstarejši pa sedemkrat več. Vzdušje je bilo praznično in uspeh je še povečal zadoščenje, da so si društveni člani, predvsem pa Makučeva družina z Rumitišča, zamislili ta dodatni soški mozaični kamenček k poplavi dogajanj s poudarkom, da premoreta Gorici vendar tudi Sočo, ki si jo druge katerekoli prestolnice – konferenčne, glasbene, kulinarične - lahko le sanjajo.