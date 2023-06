Niz srečanj o požarni varnosti, ki jih goriški gasilci posvečajo zlasti otrokom in prebivalcem Krasa, se je v torek nadaljeval v sprejemnem centru Gradina. Gasilcem in predstavnikom civilne zaščite so prisluhnili učenci doberdobske šole, ki jih je uvodoma nagovoril tudi župan Fabio Vizintin. Sledil je prikaz gasilskih vozil in tudi gašenja, pri katerem so se preizkusili tudi otroci.