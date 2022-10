Otrokom privlačen Kinomagnet

Kaj je lepšega kot velika kinodvorana polna otrok in njihovih vriskov, ko napeto sledijo dogodivščinam svojih junakov? To razmišljanje je Kinoatelje skozi leta privedlo do razvoja lastnega pristopa k filmski vzgoji, ki film na zanimiv način približa mladim in jih pripelje v kinodvorano. Pri Kinoateljeju so tako oblikovali nov šolski filmski abonma Kinomagnet, s katerim želijo predšolskim otrokom, učencem in dijakom ponuditi posebna filmska doživetja, obogatena z izobraževalnimi vsebinami s področja filma, umetnosti, pa tudi slovenskega jezika. Poleg izbranih filmskih predstav prinaša njihov pristop živi stik z različnimi filmskimi in drugimi ustvarjalci, istočasno pa tudi neposreden stik s slovenskim jezikom.

Kinodvorana je pravšnji prostor, kjer gibljive podobe gledalca najbolj posrkajo vase in mu razkrijejo svoj čar, zanetijo iskrico ustvarjalnosti ter kritičnega razmišljanja, zato si avtorji pobude želijo, da izkušnjo kinodvorane približajo čim večjemu številu otrok. Privlačna moč Kinomagneta izhaja iz bogatega programa kakovostnih filmov različnih zvrsti, žanrov, dolžin in let produkcije. Posebno pozornost namenjajo predstavitvi slovenskih filmov, tako najnovejših kot tistih, ki predstavljajo vrhunec slovenske filmske zgodovine in so primerni za različne starostne skupine šolarjev ter otrok. Seveda na programu se najdejo tudi filmi, ki so nastali na Goriškem ali v zamejstvu, ter izbrani tuji filmi v izvirniku s slovenskimi podnapisi. Abonma predvideva med drugim še program Prvič v kinu, ki predšolskim otrokom ponuja prvo pravo filmsko doživetje ob ogledu kratkih animiranih filmov na velikem platnu kinodvorane.V sredo se je tako v goriškem kinu Kinemax odvil poseben uvodni dogodek. Otroci so si ogledali film pa tudi sami za trenutek postali filmski junaki, saj so dobesedno skočili v film z uporabo zelenega zaslona in se tam ter pred platnom v živo srečali z junaki filma, se pravi mladimi igralci. Na velikem platnu so zaživele podobe priljubljenega pustolovskega filma, slovenske mladinske uspešnice Pojdi z mano, v dvorani pa so se publiki pridružila tudi protagonista Mak Tepšić in Ronja Matijevec Jerman. Enkratnega brezplačnega filmskega dogodka, se je udeležilo preko 350 učencev in dijakov slovenskih šol na Goriškem, Tržaškem in iz Špetra. Šlo je za enkratno priložnost za posebna druženja, izmenjavo izkušenj in sklepanje novih poznanstev.