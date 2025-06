Ovir ne smejo postavljati niti gostinci in trgovci

Krajevne uprave morajo zagotavljati, da so javne površine in objekti v javni rabi dostopni tudi invalidom; ovir, ki bi jih ogrožale, sicer ne smejo postavljati niti trgovci in gostinci.

Na goriški občini je razgrnjen načrt za odpravljanje arhitekturnih pregrad PEBA, ki ga je pripravil arhitekturni biro Tabula - Global Project. Občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti pojasnjuje, da se je priprava načrta PEBA začela pred dvema letoma. »Opravili smo kar nekaj dela, pri katerem so sodelovali uslužbenci urada za infrastrukturna dela, načrtovalci, nosilci interesov in občani nasploh,« pravi občinska odbornica in pojasnjuje, da so v okviru načrta PEBA posvetili posebno pozornost raznim poslopjem v javni lasti in obenem osrednjim ulicam mestnega središča. Načrt so na občini razgrnili 3. junija, občani imajo trideset dni časa za vložitev pripomb.

Popisali pomanjkljivosti

Načrtovalci so pod drobnogled vzeli muzejske prostore v nekdanjem samostanu sv. Klare, palačo De Grazia, sinagogo, Verdijevo gledališče in Bombijev predor. Ugotovili so, da so razne stopnice neustrezno označene in da ponekod ni predvidenih klančin. V sinagogi stopnišče ni opremljeno z dvigalom za invalidske vozičke, v Verdijevem gledališču mesta za invalide ne ustrezajo najnovejšim zakonskim predpisom. Načrtovalci so v načrt tudi zapisali, s katerimi tehničnimi izboljšavami naj se težave rešijo.

Poleg javnih poslopij so tehniki preverili stanje tudi v raznih mestnih ulicah. Z delom so se lotili na Verdijevem korzu in na Korzu Italije. Ugotovili so, da na nekaterih mestih ni ustreznih talnih oznak, jaški so pokriti z neustreznimi pokrovi, prehodi za pešce so zgrajeni iz porfirnih kock, kar ljudem na invalidskih vozičkih povzroča kar nekaj težav pri prečkanju cestišča. Semafor med Korzom Italije ter ulicama XXIV Maggio in IXAgosto ni opremljen z zvočno signalizacijo za slepe in slabovidne. Ponekod so na prehodu med pločnikom in cestiščem potrebne nove klančine.

Načrtovalci so ugotovili, da je na Verdijevem korzu, na Korzu Italije in tudi v drugih ulica mestnega središča, ki so jih vzeli pod drobnogled, kar nekaj ovir, za katere so odgovorni gostinci in trgovci. Nekateri izmed njih pred trgovine postavljajo premična stojala za oblačila, razglednice in drugo blago, medtem ko so pred bari postavljene stolice tudi na mestih, kjer bi ne smele stati.

Ponekod oviro predstavljajo tudi grmi oz. veje dreves, ki rastejo na zasebnih dvoriščih in štrlijo čez pločnike; ne nazadnje invalide lahko ovirajo tudi kolesa, ki so neustrezno parkirana na pločnikih. Načrtovalci opozarjajo, da gre težave rešiti z opozarjanjem trgovcev, gostincev in sploh stanovalcev, naj bodo pozornejši na potrebe oseb z invalidnostmi.

Središče pod drobnogledom

Poleg Verdijvega korza in Korza Italije so načrtovalci med pripravo načrta PEBAarhitekturne pregrade »iskali« tudi na Travniku in Goriščku (Trg Medaglie d’Oro), v Bombijevi in Buonarrotijevi ulici, na Trgu Saba, v Caprinovi in Svetogorski ulici, v Semeniški ulici ter v ulicah Arcivescovado, Duca d’Aosta, Oberdan, Pellico in Petrarca, v Ulici Sv. Ivana in na stopnišču Emme Galli.

Načrt za odpravo arhitekturnih pregrad PEBA je občanom v vpogled na voljo tudi na spletni strani goriške občine.