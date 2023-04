Paolo Petiziol potrjen za predsednika EZTS GO

Paolo Petiziol je bil potrjen za predsednika EZTS GO, njegov mandat bo trajal dve leti. Prvo letošnje zasedanje skupščine EZTS GO je potekalo danes, v sredo, 19. aprila 2023, na sedežu v Gorici.

»Ponovna potrditev mi je v veliko čast,« je komentiral Petiziol, »občine verjamejo v nas in v delo, ki ga skupaj opravljamo z vztrajnostjo in odločnostjo. Ekipa EZTS GO pa je profesionalna in sposobna,« je menil. Podpredsednika bodo imenovali na prihodnji seji, saj občine še niso predstavile predloga.

Decembrsko zasedanje skupščine se je zaključilo z napovedjo aktivnosti in povečanja števila zaposlenih, kar je bilo potrjeno v prvih mesecih tekočega leta. Ekipa EZTS GO se je okrepila z dvema novima zaposlenima, potrebnima za opravljanje številnih dejavnosti, ki so se pričele izvajati s klopu Evropske prestolnice kulture 2025. Objavljen je bil prvi razpis v okviru evropskih skladov Interreg Italija-Slovenija, ki se bo zaključil 21. aprila. Med novostmi je tudi imenovanje namestnika direktorja Tomaža Konrada, odgovornega za projekta Interreg Salute-Zdravstvo in Isonzo-Soča, ki sta se zaključila decembra lani, ter trenutno odgovornega za Sklad malih projektov GO! 2025.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.