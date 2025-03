Park Coronini je ponovno odprt

V Gorici so danes ponovno odprli prenovljeni park dvorca Coronini, ki je bil zaprt od julija 2020. Takrat je bil prizorišče tragične nesreče, saj je bil 13-letnemu Stefanu Borghesu usoden padec v vodnjak palače.

Na odprtju je navzoče nagovoril predsednik Fundacije Coronini Cronberg, goriški župan Rodolfo Ziberna, ki se je zahvalil vsem sodelujočim pri prenovi. Njihova imena je naštel direktor Fundacije Coronini Cronberg Claudio Polverino, ki je med drugim pojasnil, da bo park odslej odprt prav vse dni v tednu od jutra do večernih ur. Da gre za pomembno pridobitev, ki je še toliko pomembnejša v letu Evropske prestolnice kulture, je v nadaljevanju opozoril deželni odbornik Sebastiano Callari. Nagovorom je sledil ogled parka pod vodstvom arhitekta Giulia Valentinija. V obnovo parka so vložili 1.740.000 evrov iz sklada za okrevanje in odpornost.