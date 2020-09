Pasji dnevi - netekmovalni kolesarski izziv na Lokvah

Na Lokvah se bodo jutri (sobota) odvijali »Dog Gravel Days - Pasji dnevi 2020«. Gre za netekmovalni kolesarski izziv na 45- in 85-kilometrski progi po asfaltnih in makadamskih poteh Trnovske planote. Organizatorji – Gostilna Lokve, Reservoir Dogs in Deš Fleš – pričakujejo okoli 145 kolesarjev, glavnina prihaja iz Slovenije, Italije in Avstrije. Jutri do 9. ure na parkirišču Gostilne Lokve zbirajo prijave, ob 9.30 in ob 10. uri pa bosta štarta. Ob 17. uri za kolesarje pripravljajo še en izziv: vzpon na vrh smučarske proge na Lokvah, zmagovalca čaka nagrada.