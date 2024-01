Pedagoške aktivnosti bi radi preselili v Novo Gorico

Univerza v Novi Gorici je v sodelovanju z novogoriško občino pripravila novo strategijo razvoja univerze, ki predvideva, da bi v prihodnje večino pedagoških aktivnosti preselili v Novo Gorico, kjer naj bi svoje prostore dobil tudi rektorat. V Ajdovščini bi bili skoncentrirani laboratoriji, raziskovalni centri univerze in Fakulteta za podiplomski študij, v Vipavi pa naj bi ohranili dejavnost Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo.

Nova strategija razvoja novogoriške univerze po besedah rektorja Boštjana Goloba predvideva, da naj bi se v novogoriško občino selile Fakulteta za naravoslovje, Poslovno-tehniška fakulteta in Fakulteta za humanistiko, Akademija umetnosti pa bo ostala v Rožni dolini, seveda v prenovljenih prostorih. Prav zdaj tam namreč potekajo obnovitvena dela; v pritličju stavbe nekdanjega Primexa bodo ohranili predavalnice, višja nadstropja pa naj bi preuredili v študentski dom s 50 do 60 študentskimi posteljami. Po drugi strani naj bi se Fakulteta za podiplomski študij selila v občino Ajdovščina, saj mora biti neposredno povezana z laboratoriji in raziskovalnimi centri, v Vipavi pa bo ostala Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo.

Strategija v fazi zasnove

»Te strategije seveda ne bomo uspeli udejaniti preko noči, pač pa bo trajalo nekaj časa, predvsem pa moramo v idejni zasnovi najti rešitve za formalno pravni status nepremičnin, ki bi jih za svoje delovanje potrebovala univerza,« priznava rektor Golob. Ker je nova strategija razvoja Univerze v Novi Gorici zaenkrat še v fazi idejne zasnove, včeraj ni mogel odgovoriti na novinarska vprašanja, kakšna bo finančna konstrukcija načrtovanih korakov in pridobivanja nepremičnin za dejavnosti univerze. »Nimamo preferenc, ali bi šlo za dolgoročni najem teh nepremičnin ali ne, to bomo videli v nadaljnjem procesu. Nekatere od teh nepremičnin so vezane tudi na EPK in bodo po letu 2025 zagotovo na voljo. Po drugi strani ima univerza nekaj sredstev, s katerimi gremo lahko v prenovo nekaterih stavb,« še poudarja rektor. Namestitve študentov so v prvi fazi predvidene v prenovljenem objektu v Rožni Dolini, dobili pa naj jih bi tudi v t.i. Fakultetnega centra na območju v bližini novogoriške železniške postaje. Vodstvo univerze sicer skupno načrtuje med 150 in 200 študentskih postelj.

Novogoriški župan Samo Turel je včeraj izrazil zadovoljstvo, da so v tem letu pogovore z univerzo pripeljali do točke, da je dozorela ideja in želja univerze po vrnitvi v Novo Gorico, vključno z rektoratom in velikim delom dodiplomskih študijskih programov. »Predvsem smo zadovoljni, da univerza v svoji čezmejnosti in mednarodni vpetosti prepoznava, da je tak tudi značaj mesta Nove Gorice. V okviru EPK 2025 zasledujemo slogan Borderless, zato želimo območju zelenega pasu, ki je bil doslej na nek način degradiran, dati vsebine. Zato vlagamo velike napore v to, da bi skupaj z Univerzo v Novi Gorici njeno novo strategijo razvoja v prihodnjih letih tudi udejanili. Upajmo, da bomo uspešni, in da nam bo tudi država prišla naproti,« je dejal včeraj. Naj dodamo, da pri pridobivanju nepremičnin za potrebe univerze novogoriška občina računa na stavbo Finančne uprave, ko se bo ta preselila na novo lokacijo, pa tudi na območje novogoriške železniške postaje. V postajno poslopje naj bi namreč umestili rektorat, na območje umaknjenih železniških tirov Fakultetni center z namestitvami za študente, v bližnji skladiščni objekt, ki bo leta 2025 služil za namene EPK, pa razstavni prostor Akademije umetnosti.