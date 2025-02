Peli bodo mladi in otroci, ki jih je pesnica še tako ljubila

Enajst poezij Ljubke Šorli bo zaživelo v čisto novih melodijah. Protagonistke bodo glasbenega večera v Kulturnem centru Lojze Bratuž z naslovom Pevski odmev Ljubkine poti, ki bo v sredo, 19. februarja, ob 19. uri. »Nekoliko nenavadno je, da bo koncert potekal na dan srede, vendar ni naključje,« je dejala predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec na včerajšnji predstavitvi koncerta. Goriška pesnica in pisateljica, po kateri večer nosi naslov, se je namreč rodila prav 19. februarja, leta 1910, v Tolminu.

Koncert, ki ga bodo oblikovali otroški in mladinski pevski zbori, je del projekta Ljubkina pot. Gre za kulturno-turistično čezmejno pot, posvečeno Ljubki Šorli in drugim pisateljicam goriškega prostora in želi povezovati lepoto goriške pokrajine z usodami teh pisateljic, njihovim pogumom in bojem za besedo v hudih časih. Ljubkina pot spada med Interreg projekte, ki jih financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025. Vodilni partner je Forum slovanskih kultur iz Ljubljane, projektni partner pa je Kulturni center Lojze Bratuž iz Gorice. »S takimi projekti, ki so projekti srca, pridejo na dan vse najlepše lastnosti in vrednote človeka, v nasprotju s sovraštvom in konflikti,« je povedala goriška občinska odbornica za Evropsko prestolnico kulture Patrizia Artico in izpostavila, da s svojo sporočilnostjo sledi projekt duhu GO! 2025. Spomnila se je tudi Lojzeta Bratuža in usode goriškega para ter izpostavila vzgojni pomen tovrstnih projektov. Posebej je poudarila tudi enkratno vlogo, ki jo je slovenska narodna skupnost odigrala pri sobotnem odprtju Evropske prestolnice kulture.

Za izbor pesmi je poskrbel profesor in zborovodja David Bandelj. Skladatelj Patrick Quaggiato pa je poezije uglasbil za orkester in za zbore. Koordinacijo za sestavo glasbene in zborovske zasedbe je prevzel dirigent Mirko Ferlan. Skupno bo glasbeni večer sooblikovalo prek dvesto mladih pevcev. »Ljubka Šorli je bila učiteljica in je imela posebno rada otroke, katerim je posvetila več pesmi,« je opozorila Franka Žgavec. Zbor in orkester bosta čezmejna, v pravem duhu gesla Evropske prestolnice kulture GO!Borderless. Vstop na koncert bo prost, rezervacije pa sprejemajo v Kulturnem centru Lojze Bratuž (tel. 0481 531445, info@centerbratuz.org).