Pestra ponudba bo zadovoljila tudi potrebo po druženju

Eni se bodo preizkušali s filmom, drugi z glasbo, tretji s športom, četrti se bodo odpravljali na izlete. Vse osnovnošolce, ki so jih starši prijavili na poletne dejavnosti v organizaciji šol, čaka nekaj pestrih tednov, kjer si bodo nabrali veliko izkušenj, predvsem pa se bodo med sabo sproščeno družili. Večstopenjski šoli Gorica in Doberdob sta pripravili načrte za poletne dejavnosti, ki jih letos prvič financira ministrstvo za šolo, in ki se začenjajo prihodnji ponedeljek, 14. junija. Pouk se bo zaključil le nekaj dni prej, v četrtek, 10. junija.

Na goriškem ravnateljstvu bodo poletne dejavnosti potekale v stavbah treh osnovnih šol: v Štandrežu, Števerjanu in Bračanu. Povsod bo ponudba trajala tri tedne, otroci bodo razdeljeni v skupine po 25. Ravnateljica Mara Petaros je na razpis za pripravo poletne ponudbe povabila krajevna društva. »Zelo sem zadovoljna, da je veliko društev pokazalo zanimanje za sodelovanje. Na ta način se res lepo udejanja povezava med šolo in teritorijem. Vsa društva, ki so prijavila svoje zanimanje, so dobila nekaj ur za delavnice,« pravi ravnateljica. V vsaki šoli bo ponudba nekoliko drugačna, vsi otroci pa bodo v posamezni šoli izkusili vse dejavnosti.

V doberdobskem ravnateljstvu so se odločili za nekoliko drugačen pristop in so k sodelovanju povabili zunanje sodelavce, s katerimi so v preteklosti že sodelovali. »Delavnice bodo potekale dva tedna, od 14. do 25. junija. Ena bo v prostorih sovodenjske osnovne šole, druga pa v Doberdobu. Obe sta odprti za otroke iz vseh šol iz ravnateljstva,« razlaga Sonja Klanjšček. Delavnice bodo temeljile na športnih dejavnostih, povezovali pa se bodo tudi na jezikovne in matematične vsebine. V tedenski delavnici, ki bo potekala v romjanski osnovni šoli in bo namenjena samo otrokom 1. in 2. razreda, pa bodo obravnavali filmske vsebine.