Peterica moških pretepla žensko

Na velikonočno vigilijo je pod večer v baru v središču Tržiča prišlo do nasilnega izpada. Njegova žrtev je bila 48-letna Monica Bizaj, nad katero se je zneslo pet moških, potem ko se je postavila v bran prijateljici, ki je bila deležna spolnega nadlegovanja.

»Najprej so se me lotili s pestmi, zatem še z brcami. Padla sem na tla, vendar oni niso odnehali, povlekli so me iz lokala in me naprej tepli, pri čemer nihče nama ni priskočil na pomoč, čeprav je dogajanje opazovalo kar nekaj ljudi,« pravi žrtev nasilnega izpada, ki se je po pomoč zatekla na tržiško urgenco.

Zdravniki so ugotovili, da ima zlomljeno rebro s plevralnim izlivom, več udarcev in oteklin. Zdravila se bo 28 dni. Monica Bizaj je sicer že leta aktivna v društvu Sbarre di zucchero iz Verone, ki pomaga zapornikom in zapornicam v duševni stiski.